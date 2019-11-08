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Национальный художественный музей показал подаренные ему картины

09.11.2019 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 80-летие продолжает отмечать Национальный художественный музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный художественный музей показал подаренные ему картины

Национальный художественный музей показал подаренные ему картины

Под выставку экспонатов, подаренных или переданных ему за последние десятилетия, отведено 5 залов. Здесь принимают только ценные и необходимые музею произведения.

Национальный художественный музей показал подаренные ему картины

Так, в коллекции появились работы Марка Шагала, картины художников Парижской школы, которые были выкуплены по инициативе посольства Беларуси в Швейцарии при поддержке почетных консулов Беларуси в Лозанне и Цюрихе, а также с помощью бизнесменов и меценатов.

Париж – из окна, Витебск – на холсте. Каким запомнила Марка Шагала его внучка?

Национальный художественный музей показал подаренные ему картины

Отдельные экспозиционные блоки отведены под спасенные ценности, они переданы таможенным комитетом. Это произведения искусства, которые были задержаны на границе.

Люди в материале: Марк Шагал
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 80-летие продолжает отмечать Национальный художественный музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под выставку экспонатов,...
 
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