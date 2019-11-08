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В Китае панда обрадовалась снегу и стала резвиться, как ребёнок
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В других уголках планеты во всю встречают зиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Китае на популярном горнолыжном курорте большая панда уже обрадовалась первому снегу. Медведица по кличке Сыцзя покинула свое жилище и стала резвиться на улице.
Счастливая панда бегала по снегу из стороны в сторону, подпрыгивала, забиралась на деревья, проходила заснеженную полосу препятствий и каталась с горки. Из-за своей неуклюжести панда периодически падала и снова поднималась.
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Новости Китая. В других уголках планеты во всю встречают зиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Китае на популярном горнолыжном курорте...
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