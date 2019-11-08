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В Шумилинском районе Renault сбил выбежавшего на трассу лося
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 ноября около восьми вечера в Шумилинском районе мужчина на иномарке сбил лося.
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Водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии ведётся проверка.
Несколько дней назад в Оршанском районе BMW сбил на трассе лося.
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Новости Беларуси. 8 ноября около восьми вечера в Шумилинском районе мужчина на иномарке сбил лося. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, 48-летний...
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