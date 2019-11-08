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В Шумилинском районе Renault сбил выбежавшего на трассу лося

09.11.2019 15:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  8 ноября около восьми вечера в Шумилинском районе мужчина на иномарке сбил лося. 

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, 48-летний житель Шумилино за рулём Renault Megane двигался по трассе Р20. Неподалёку от деревни Ужлятино на дорогу перед машиной выбежал лось. Водитель не сумел избежать столкновения. 

В Шумилинском районе Renault сбил выбежавшего на трассу лося
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

Водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии ведётся проверка. 

Несколько дней назад в Оршанском районе BMW сбил на трассе лося. 

Пострадали водитель и пассажирка – подробности здесь

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Новости Беларуси.  8 ноября около восьми вечера в Шумилинском районе мужчина на иномарке сбил лося.  По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, 48-летний...
 
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