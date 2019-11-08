В Шумилинском районе Renault сбил выбежавшего на трассу лося

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 ноября около восьми вечера в Шумилинском районе мужчина на иномарке сбил лося.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, 48-летний житель Шумилино за рулём Renault Megane двигался по трассе Р20. Неподалёку от деревни Ужлятино на дорогу перед машиной выбежал лось. Водитель не сумел избежать столкновения.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии ведётся проверка.

Несколько дней назад в Оршанском районе BMW сбил на трассе лося.