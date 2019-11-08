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«Восхищаете публику своим мастерством». Президент Беларуси поздравил Александру Пахмутову с юбилеем

09.11.2019 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Созданные Пахмутовой музыкальные произведения о Беларуси стали настоящими шедеврами и пользуются огромной популярностью в разных странах. Это особо подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении с юбилеем, адресованном Народной артистке СССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Композитор, любимый миллионами. Александра Пахмутова празднует 90-летие

«Восхищаете публику своим мастерством». Президент Беларуси поздравил Александру Пахмутову с юбилеем

«Восхищаете публику своим мастерством». Президент Беларуси поздравил Александру Пахмутову с юбилеем

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александра Пахмутова
 
 
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Новости Беларуси. Созданные Пахмутовой музыкальные произведения о Беларуси стали настоящими шедеврами и пользуются огромной популярностью в разных странах. Это...
 
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