|
«Восхищаете публику своим мастерством». Президент Беларуси поздравил Александру Пахмутову с юбилеем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Созданные Пахмутовой музыкальные произведения о Беларуси стали настоящими шедеврами и пользуются огромной популярностью в разных странах. Это особо подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении с юбилеем, адресованном Народной артистке СССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Созданные Пахмутовой музыкальные произведения о Беларуси стали настоящими шедеврами и пользуются огромной популярностью в разных странах. Это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)