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Знакомьтесь: молодая минчанка вступила в компартию и гордится расстрелами в Беларуси

09.11.2019 15:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Гродненское издание Hrodna.Life опубликовало материал под авторством журналиста Руслана Кулевича – о молодой (!) минчанке, которая вступила в компартию и откровенно симпатизирует расстрелам. Мы считаем, что страна должна знать своих героев (или «героев») в лицо и приводим краткие выдержки текста. 

Девушку зовут Валерия Дьяченко. Меньше года назад она присоединилась к Коммунистической Партии Беларуси, которую сейчас называет второй семьей. Валерия родом из Минска, но учится в гродненском Медицинском университете.

Беларуска бойкотирует капитализм, ведь деньги часто становятся причинами войн: «Я хочу, чтобы мы отошли от этого [капитализма]. Хотя бы частично, хотя бы постарались. История циклична – так сказал мой учитель истории в средней школе».

Дьяченко отдает предпочтение трем теориям: марксизму, ленинизму и сталинизму. Со слов минчанки, ее партия помогает больницам и детским домам. Девушка мечтает, чтобы представитель партии стал президентом – выборы совсем скоро [объявлены на лето 2020 года – прим. KYKY], и «все реально».

Валерия признает, что метод сталинских репрессий для нашего времени устарел, но явно разделяет мнение людей, считающих Сталина «хорошим менеджером»: «Общая масса осужденных была виновна. Сталинский режим я не осуждаю. Это была мера, которая требовалась на тот момент. <...> К расстрелу я отношусь положительно. И горжусь, что в нашей стране есть такая мера наказания».

Материал целиком можете прочесть по ссылке.

Добавим, что сталинские репрессии пришлись на 1920-1950-е годы. Точное число погибших за это время людей назвать не удастся, но в масштабе СССР счет идет на десятки миллионов человек. Что касается Беларуси, то, по оценкам круглого стола «Куропаты – мемориал памяти и скорби» 2017 года, по уголовным делам в БССР было репрессировано 235,5 тысячи человек. Но даже эти подсчеты не отличаются точностью: историки утверждают, что людей расстреливали без записей в документах, поэтому реальных погибших в разы больше.

Читайте по теме: Феминистка в объятиях коммуниста. Как я ходила на рейв для фанов Ленина

 
Теги: Минск
 
 
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Гродненское издание Hrodna.Life опубликовало материал под авторством журналиста Руслана Кулевича – о молодой (!) минчанке, которая вступила в компартию и откровенно...
 
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