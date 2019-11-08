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Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

09.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

9 ноября в храме Святых князей Бориса и Глеба г. Новогрудка состоялось праздничное богослужение, посвященное его 500-летию. Храм был построен на фундаментах древней церкви при поддержке князя Константина Острожского и митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси Иосифа (Салтана).

В истории храма Святых благоверных князей Бориса и Глеба много событий, которые не выпадают на судьбу обычных приходских храмов. Он претерпел времена расцвета, когда являлся главным православным храмом в иерархии Западнорусской Церкви, и печальные годы полного упадка. Однако, несмотря на такие разные периоды, история храма была и остается неотъемлемо связанной с историей Белорусской Православной Церкви и Новогрудчины.

Божественную литургию по случаю 500-летия храма совершил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси в сослужении архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия, священнослужителей Новогрудской и других епархий. Стало доброй традицией, что самые важные события в жизни православных христиан Новогрудчины с ними разделяет Митрополит Павел, ведь это уже пятый визит Патриаршего экзарха в район.

Духовные песнопения исполнил хор Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря во главе с наместником обители игуменом Евсевием.

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

В праздновании юбилея Свято-Борисоглебского храма приняли участие председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко, председатель районного Совета депутатов Сергей Мишарин, главный специалист главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Владимир Скрипко.

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

– Храм Святых Бориса и Глеба имеет непростую судьбу. За свою 500-летнюю историю он не раз перестраивался, реконструировался, закрывался. Но 23 года назад храм был возвращен Белорусской Православной Церкви. Произошло это на праздник Рождества Христова и того времени начинается его новая история, – обратился к присутствующим Сергей Федченко. – Здесь активно проводится богослужебная и духовно-просветительская деятельность. Особенно налажена работа с молодежью. Активным участником всех праздничных мероприятий в районе является танцевальный коллектив «Гармония», который создан при храме.

Глава района отметил, что на Новогрудчине сложилась благоприятная обстановка взаимопонимания и плодотворного сотрудничества Государства и Церкви и заверил, что так будет и дальше. Сергей Александрович поблагодарил Митрополита Павла, архиепископа Гурия и всех священнослужителей епархии за служение на благо народа. А также высказал уверенность, что только общими усилиями можно сделать еще больше для духовно-нравственного развития Новогрудской земли и всей страны.

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

«Свято-Борисоглебский храм в истории Новогрудчины занимает особое место. Его величие, монументальность, неповторимая архитектура подчеркивают статус одного из старейших храмов Новогрудской епархии. Вековая история храма Святых мучеников Бориса и Глеба наполнена яркими престольными праздниками и драматизмом происходивших на белорусской земле событий. Сегодня храм Святых мучеников Бориса и Глеба не просто архитектурное сооружение, украшающее историческую часть древнего города Новогрудка. Это духовные святыни и традиции, к которым приобщается новое поколение белорусов», – говорится в поздравительном адресе главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, который зачитал Владимир Скрипко.

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил праздничное богослужение, посвященное 500-летию Свято-Борисоглебского храма Новогрудка (+видео)

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9 ноября в храме Святых князей Бориса и Глеба г. Новогрудка состоялось праздничное богослужение, посвященное его 500-летию. Храм был построен на фундаментах древней...
 
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