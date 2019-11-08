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Гродненец получил 2 года «химии» за ложное сообщение о взрыве

09.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненец получил 2 года «химии» за ложное сообщение о взрыве

В Гродно вынесен приговор за заведомо ложное сообщение о взрыве. Такая информация размещена на официальном сайте управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Поздно вечером 15 апреля неизвестный правонарушитель позвонил в милицию с мобильного телефона. Звонивший был нетрезв. Он угрожал взорвать себя, если ему не предоставят $2 млн и самолет. Указав несуществующий адрес, хулиган назвался Васей Васечкиным и положил трубку. Информация была передана для реагирования в ОВД администрации Октябрьского района Гродно. Сотрудники милиции выяснили, откуда поступил звонок, и задержали шантажиста. Им оказался 41-летний гродненец, трижды судимый по ч.1,2 ст.317-1 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств).

За заведомо ложное сообщение о взрыве суд Октябрьского района Гродно назначил наказание — 2 года ограничения свободы с отбыванием в исправительном учреждении открытого типа. К нему присоединены не отбытые наказания по приговору Мостовского районного суда от 21 июня 2014 года. Таким образом, телефонному хулигану из Гродно определено ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 2 года со штрафом в Br511,85 в качестве основных наказаний, лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 2 месяца 3 дня со штрафом Br1971,49 — в качестве дополнительных.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно вынесен приговор за заведомо ложное сообщение о взрыве. Такая информация размещена на официальном сайте управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома,...
 
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