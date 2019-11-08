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Трамп назвал заявления о российском вмешательстве в выборы в США самой большой ложью

09.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Трамп назвал заявления о российском вмешательстве в выборы в США самой большой ложью

Президент США Дональд Трамп назвал утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и его связях с Россией самой большой ложью. Об этом он заявил 8 ноября, выступая на предвыборном митинге в Атланте, сообщает ТАСС.

«Все три года демократы были одержимы бредовой задачей пересмотреть итоги выборов 2016 года, по сути, низвергнуть американскую демократию, — сказал президент США. — Сначала выдумали эту историю с Россией, потом был доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера. Это самая большая ложь, которую говорили когда-либо американцам».

«Хиллари Клинтон (бывший госсекретарь США и соперник Трампа на выборах 2016 года) заявила, что член Палаты представителей конгресса, демократ от штата Гавайи Тулси Габбард и бывший кандидат в президенты от зеленых Джилл Стайн являются российскими агентами, — отметил Дональд Трамп. — Я не знаком ни с одной из них, но точно знаю, что они не связаны с Россией».

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент США Дональд Трамп назвал утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и его связях с Россией самой большой ложью. Об этом он заявил 8...
 
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