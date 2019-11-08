“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Футбольный клуб “Горки” сыграл сегодня свой последний домашний матч в этом сезоне. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу команды “Узда”.













На перерыв Горки ушли с двумя пропущенными мячами. На 64 минуте гости забили гол в пустые горецкие ворота. Через три минуты Узде был назначен пенальти, который наша команда смогла реализовать.

































































































































































































Фото Михаила Левцова