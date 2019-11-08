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“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

09.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Футбольный клуб “Горки” сыграл сегодня свой последний домашний матч в этом сезоне. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу команды “Узда”.

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

На перерыв Горки ушли с двумя пропущенными мячами. На 64 минуте гости забили гол в пустые горецкие ворота. Через три минуты Узде был назначен пенальти, который наша команда смогла реализовать.

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото

 

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Футбольный клуб “Горки” сыграл сегодня свой последний домашний матч в этом сезоне. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу команды “Узда”.       На перерыв...
 
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