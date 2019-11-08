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“Горки” проиграли последний домашний матч в сезоне – Фото
09.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Футбольный клуб “Горки” сыграл сегодня свой последний домашний матч в этом сезоне. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу команды “Узда”.
На перерыв Горки ушли с двумя пропущенными мячами. На 64 минуте гости забили гол в пустые горецкие ворота. Через три минуты Узде был назначен пенальти, который наша команда смогла реализовать.
Фото Михаила Левцова
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Футбольный клуб “Горки” сыграл сегодня свой последний домашний матч в этом сезоне. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу команды “Узда”. На перерыв...
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