Пикеты продолжаются

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Еще один пикет проводил Несвижский районный комитет Коммунистической партии Беларуси на площадке рядом с Несвижской центральной библиотекой им. Павла Пронузо. А волонтеры Несвижской районной организационной структуры Белорусского Общества Красного Креста приглашали несвижан принять участие в выборах возле обменного пункта ОАО «Баларусбанк» по ул. Советской, 8.





















В 21.00 будет проходить раздача флаеров членами молодежного отряда охраны правопорядка Несвижского государственного колледжа им. Якуба Коласа.

“НН”.