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Пикеты продолжаются

09.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Еще один пикет проводил Несвижский районный комитет Коммунистической партии Беларуси на площадке рядом с Несвижской центральной библиотекой им. Павла Пронузо. А волонтеры Несвижской районной организационной структуры Белорусского Общества Красного Креста приглашали несвижан принять участие в выборах возле обменного пункта ОАО «Баларусбанк» по ул. Советской, 8. 

Пикеты продолжаются

Пикеты продолжаются
Пикеты продолжаются
Пикеты продолжаются
Пикеты продолжаются

    В 21.00 будет проходить раздача флаеров членами молодежного отряда охраны правопорядка Несвижского государственного колледжа им. Якуба Коласа.

    “НН”.


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    Еще один пикет проводил Несвижский районный комитет Коммунистической партии Беларуси на площадке рядом с Несвижской центральной библиотекой им. Павла Пронузо.
     
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