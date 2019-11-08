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Асад: поддержка террористов в Сирии опаснее для Европы проблемы беженцев

09.11.2019 16:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Сирии Башар Асад считает, что прямая поддержка европейскими государствами действующих в Сирии террористов представляет большую опасность для Евросоюза, чем наплыв беженцев, в том числе из арабской республики, сообщает ТАСС.


Башар Асад. Фото EPA

По мнению Асада, отправка сирийских и прочих беженцев в Европу опасна, но опаснее всего для Европы поддерживать в Сирии террористов. "Это лицемерие: бояться этих нескольких миллионов, среди которых немного террористов, а большинство составляют умеренные, и в это же время напрямую поддерживать орудующих в Сирии десятки тысяч террористов", - подчеркнул он.

Сирийский лидер также отметил, что среди беженцев, которых турецкая сторона приняла на свою территорию, есть экстремисты, но в основном это сирийцы, бежавшие в Турцию от террористов, и выходцы из других стран, пишет belta.by
 
 
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Президент Сирии Башар Асад считает, что прямая поддержка европейскими государствами действующих в Сирии террористов представляет большую опасность для...
 
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