ВУЗ Минска находится на особом контроле ГУВД Мингорисполкома. Из-за туркменских студентов

Об этом заявил начальник отдела по гражданству и миграции Октябрьского РУВД Минска на собрании с туркменскими студентами 5 ноября.





turkmen.news располагает пересказом прошедшей встречи, содержание которой нашему источнику передали сами участники собрания. Собрание прошло непосредственно в самом вузе. Редакциярасполагает пересказом прошедшей встречи, содержание которой нашему источнику передали сами участники собрания.









Основной упор на собрании был сделан на случаях воровства среди студентов из Туркменистана. Туркмены воруют друг у друга телефоны, планшеты, ноутбуки и женские украшения, а потом сдают эти ценности в ломбард.





«Может быть, у вас на родине это не считается преступлением, может, вы этого вообще не понимаете, но здесь, в Республике Беларусь, если вы взяли чужую вещь и сдали ее в ломбард, то вы подлежите уголовной ответственности за кражу», — отметил подполковник.





По словам работника милиции, власти Беларуси идут навстречу иностранным студентам, смягчая некоторые дела, и студент вместо уголовного наказания подвергается депортации. В этом контексте было особо отмечено дело Вепы Бабаева – теперь уже бывшего студента вуза, отчисленного и высланного из страны за драку со своим же соотечественником.





«Понимаю – фингал поставить, бывает, но вы избиваете друг друга, притом так избиваете, что человек попадает в больницу! – сказал представитель милиции. – Вы деретесь, пока человека не заберет «скорая», череп ему ломаете!»





В случае с Бабаевым налицо была уголовная статья – нанесение тяжких телесных повреждений, но власти страны пошли лишь на высылку студента из страны. В противном случае студент стал бы отбывать наказание в белорусской тюрьме. Представитель милиции посоветовал студентам выяснять отношения в спортивном зале, с перчатками.





Отныне, в связи с особым контролем милиции над вузом, любые правонарушения, даже административные, будут приводить к депортации. Запрет на въезд на аналогичный срок будет касаться и территории России, отметил представитель милиции.









Представитель вуза отметила, что в случае отчисления студента перевод в другой вуз Беларуси будет невозможен.





«И не надейтесь! Дадим характеристику, сообщим в посольство [Туркменистана]. Не нравится – езжайте в свою страну!», — сказала она.





Аналогичная «лекция» для студентов из Туркменистана, а их в вузе насчитывается около 700 человек, проходила 10 октября. Несмотря на это, правонарушения случаются до сих пор. Большинство из них связаны с несвоевременной регистрацией по месту жительства, но бывают и более серьезные нарушения: нелегальная подработка (грузчиками и продавцами в магазинах или водителями в службах такси), появление в общественных местах в нетрезвом виде, использование чужих банковских карт, употребление насвая – жевательного табака.





Отныне за любое, даже мелкое, правонарушение, последует депортация, а за нелегальную подработку еще и штраф в размере 50 базовых величин [около $640 – прим. turkmen.news].





«Если кто-то чувствует, что не может не украсть, либо вынашивает мысли совершить нечто противозаконное, то просто обратитесь в свой вуз, напишите заявление с просьбой об отчислении, купите билет и езжайте домой. Зачем создавать проблемы себе и учебному заведению?», — отметил представитель милиции.





По словам представителя вуза, если раньше руководство относилось к туркменским студентам благожелательно, как к своим детям, то теперь спрос будет строгим: университет считается ведущим педагогическим учреждением в республике, и «такое позорище» ему не нужно. Вуз часто прибегал к воспитательным мерам: предупредить, поговорить, — но оказывается, туркмены не могут держать слова, зато умеют слезно просить их простить, несмотря на то, что руководство идет навстречу, предоставляя, в частности, общежитие поближе к вузу (чтобы не тратились на дорогу), отбирая при этом места у беларуских студентов.





Бывало, туркменские студентки даже рожали во время учебы, и вуз устраивал их детей в общежитие, и на лечение того или иного студента скидывались всем преподавательским составом.





Отныне за любое правонарушение последует депортация, включая пропуск 300 и более часов занятий без уважительной причины. На прошлой неделе, по данным turkmen.news, лишь с исторического факультета вуза были отчислены четыре студента из Туркменистана. Долги за общежитие также являются проблемой, хотя руководство вуза обходило комнаты в позднее время и выяснялось, что некоторые студенты в момент проверки находились на нелегальной подработке либо проводили время в барах. Деньги, значит, у ребят имеются.





«Улица Артиллеристов, 12 [адрес общежития №2, где проживают самые проблемные студенты из Туркменистана] — стало нарицательным [наименованием] не только по городу, но и на уровне республики», — сказала представитель вуза.









Туркменские студенты в Беларуси, а их там около 8 тысяч, нередко попадают в неприятные истории. Одним из самых громких случаев стала встреча нового, 2019-го, года. Тогда подвыпившие студенты Беларуского государственного экономического университета сначала подрались друг с другом в общежитии, затем вступили в конфликт с местными жителями на улице, а в конце концов в присутствии работников милиции принялись взрывать петарды на территории общежития. За подобные проступки власти страны депортировали двух студентов.



