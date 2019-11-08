Румас: осталось только 9 предприятий с зарплатой ниже 400 рублей

Сергей Румас заявил на заседании Совмина по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года, что с предприятиями, где зарплата была ниже Br400, уже практически разобрались. В стране осталось 9 организаций, не решивших эту проблему, и в правительстве знают, как будет исправляться ситуация. Премьер-министрна заседании Совмина по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года, что с предприятиями, где зарплата была ниже Br400, уже практически разобрались. В стране осталось 9 организаций, не решивших эту проблему, и в правительстве знают, как будет исправляться ситуация.





Правда, еще в мае первый вице-премьер. Александр Турчин заявил, что правительство поставило задачу, чтобы к 1 июля предприятий с зарплатой менее 400 рублей в стране не оказалось (тогда таких насчитывалось порядка 600).









«Лимит на уговоры предметно разобраться с каждой такой организацией уже исчерпан, поэтому сегодняшний разговор на эту тему – последнее предупреждение. Мы договорились, что, если не будет подвижек, Правительство по итогам года внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц», – сказал Сергей Румас.





Следующий этап – разобраться с предприятиями, где средняя зарплата ниже Br500.



