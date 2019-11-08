ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Федута: Каждому суждено сломать свою стену. Но не все стены падают

09.11.2019 15:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Падение Берлинской стены я наблюдал по телевизору – как, впрочем, и большинство советских людей, пишет Белсат.

Александр Федута: Каждому суждено сломать свою стену. Но не все стены падают
Фото: pixabay.com
 Не буду говорить о других, скажу о себе: я действительно не знал, что происходило в ГДР, а потому искренне не понимал реакции немцев. 

Ну, повалили стену – чему радоваться-то? Теперь у них все будет, как в ФРГ. Но ведь в ГДР-то было хорошо, правда?

Через два года, в начале августа 1991-го, я впервые в жизни побывал за границей. Как раз – в ФРГ, по приглашению организации молодых социал-демократов. Одна из немецких товарищей, с которой мы познакомились во время какого-то молодежного лагеря, отвечая на мой вопрос, хорошо ли сейчас в объединенной Германии, грустно ответила:

— Нет. Мы боимся фашизма, идущего с востока.

Я ошалело посмотрел на нее и так и не задал уточняющий вопрос: «С востока Германии или от нас, из СССР?» Надо было, конечно, уточнить. Но судьба расставила все по своим местам сама, без моих вопросов. Домой, в Минск, я вернулся 8 августа, а в ночь с 18 на 19 августа в Москве был создан ГКЧП.
Тогда, на кадрах 1989 года из германской столицы, все были молоды и счастливы. На кадрах 1991 года на лицах счастья не было. Была напряженность. Ощущение было такое, что кремлевская стена стала сродни берлинской – только ее никто не разрушал. Она отделяла власть от народа. И танки были выведены на улицу. И немолодая женщина кричала что-то пацану-танкисту, явно старавшемуся не реагировать на этот крик. И в глазах членов высшего руководства умиравшего на наших глазах Советского Союза был искренний страх перед всем происходящим.


А потом рухнула статуя Феликса Дзержинского, грозно глядевшего на всех с Лубянской площади в Москве. Ему накинули на шею петлю и стянули с постамента подъемным краном. Говорят, что организовали это повешение «рыцаря революции» сами же сотрудники КГБ, чтобы отвлечь внимание собравшейся толпы от главного здания «Лубянки», во дворе которого в это время якобы судорожно уничтожали какие-то документы.

Дзержинский был символом советской системы. Вот, казалось, он покачнулся, взлетел в петле, даже не дергаясь, – и все, «госстрах и госужас» закончились сами по себе. А сейчас понимаем: нет, не закончилось. Продолжается во времени и пространстве.

Но Берлинская стена ведь – рухнула? Остался лишь фрагмент ее, разрисованный художником Дмитрием Врубелем: два владетельных старца, Брежнев и Хонекер, слились в смертном поцелуе. А всего остального, что разделяло две Европы, больше нет?

Ох, какие все мы идеалисты… Как это – нет? Стена между двумя Европами как была, так и осталась, просто передвинулась куда-то на восток, встав по Бугу между нами и Европейском Союзом. Да и в самом Евросоюзе стена разве исчезла? Посмотрите на результат выборов в восточных землях Германии. Радикалы-евроскептики набирают все больше и больше голосов. И в других постсоциалистических странах люди голосуют за тех, кто в состоянии обеспечить им спокойствие в обмен на свободу. Зачем свобода, если ты не можешь быть уверен в завтрашнем дне? Давай, человек в сером ратиновом пальто или в модной французской курточке, бери ее себе – а нам отдай равенство в пенсиях, гарантированное и не зависящее от нас будущее, плюс сдерживание – вплоть до задержания – тех, кто хоть в чем-то отличается от нас! И мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно…


Но так не происходит. Стена укрепляется, и те, кто с радостью ее восстанавливают, не получают взамен спокойствия и уверенности. Только те, кто хотел открытости и получил открытость, чувствуют себя так, как если бы стены не существовало. И ведут себя соответственно. А те, кто выстраивает ее сам, в своем сознании, укрепляют ее страхом. Ведь если стена есть, то от кого-то она нас защищает? А от кого? Вдруг, там кто-то ужасный, кто отнимает мое рабочее место, крадет мои деньги, просто – живет лучше, чем я! А этого нельзя допустить…

Не все стены падают. Каждый должен разрушить собственную стену, чтобы почувствовать себя счастливым и свободным. А жить за стеной, может быть, и проще. Только счастья это не прибавляет.

И висящие в интернете кадры падения уже не страшной, в общем-то, стены становятся памятником той наивной веры, что вот сейчас-то оно все изменится – навсегда.

«Как молоды мы были,

Как искренне любили,

Как верили в любовь…»
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Падение Берлинской стены я наблюдал по телевизору – как, впрочем, и большинство советских людей, пишет Белсат.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Избиратель – всё в твоих руках»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика