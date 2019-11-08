23 ноября в Сморгони пройдет областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2019».

К торжествам в городе проходит реконструкция пешеходного бульвара по ул. Советской – там устанавливают скамейки с гербами всех районов Гродненской области.

В Сморгони на пешеходном бульваре установили скамейку с гербом Волковыска