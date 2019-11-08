23 ноября в Сморгони пройдет областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2019».
К торжествам в городе проходит реконструкция пешеходного бульвара по ул. Советской – там устанавливают скамейки с гербами всех районов Гродненской области.
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В Сморгони на пешеходном бульваре установили скамейку с гербом Волковыска
09.11.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
23 ноября в Сморгони пройдет областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2019».
К торжествам в городе проходит реконструкция пешеходного бульвара по ул. Советской – там устанавливают скамейки с гербами всех районов Гродненской области.
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23 ноября в Сморгони пройдет областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2019». К торжествам в городе проходит реконструкция...
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