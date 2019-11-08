Представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли сообщают, что на рассмотрении проект о рекламе в детских, фильмах, передачах, мультфильмах.
Длительность рекламного ролика не будет превышать одну минуту, транслировать детскую рекламу можно будет в начале и конце передачи.
Что будут рекламировать пока не известно.
Сообщается, что реклама должна строго соответствовать особенностям детской и подростковой аудитории.
Известно, что мера предложена для получения материальной поддержки развития детского телевидения в нашей стране. Для возможности создания новых детских программ и передач.
Проект ждет одобрения от депутатов.