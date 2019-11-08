Источник материала: Новости Волковыска

Представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли сообщают, что на рассмотрении проект о рекламе в детских, фильмах, передачах, мультфильмах.

Длительность рекламного ролика не будет превышать одну минуту, транслировать детскую рекламу можно будет в начале и конце передачи.

Что будут рекламировать пока не известно.

Сообщается, что реклама должна строго соответствовать особенностям детской и подростковой аудитории.

Известно, что мера предложена для получения материальной поддержки развития детского телевидения в нашей стране. Для возможности создания новых детских программ и передач.

Проект ждет одобрения от депутатов.