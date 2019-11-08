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Сыграть может любой. Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста

09.11.2019 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Участники двухдневного фортепианного марафона подхватили всем известные мелодии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сыграть может любой. Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста

Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста. В одном из торговых центров живая музыка звучит нон-стоп на протяжении нескольких часов. Ожидается, что будет побит очередной рекорд.

Сыграть может любой. Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста

Сыграть может любой. Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста

Наряду с профессионалами за пианино может сесть каждый желающий. И этим уже воспользовались люди разных возрастов. Когда представится такая возможность, продемонстрировать свой талант и мастерство и сыграть партию на публике.

Сыграть может любой. Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста

Сыграть может любой. Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста

Такие импровизированные концерты в Минске уже стали традицией. На этот раз организаторы предоставили топовое пианино, на котором играли звёзды российской эстрады.

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Участники двухдневного фортепианного марафона подхватили всем известные мелодии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь...
 
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