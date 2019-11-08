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Когда что-то пошло не так. Подземный гараж серьёзно повредил автомобиль
Источник материала: СТВ
Давайте вспомним основы. Сейчас на Земле проживает почти 7 миллиардов 750 миллионов человек. И всем этим людям нужно как-то помещаться на планете. С этой целью начали возводиться многоэтажные дома, которые чем-то напоминают муравейники.
Многие вещи стараются сделать компактнее. Например, стоянки для автомобилей. Есть многоэтажные стоянки, есть общие подземные и есть индивидуальные подземные. В принципе, это довольно удобно.
Однако пользователь Reddit наглядно
Пользователи ресурса посочувствовали владельцу машины и предположили, что из-за дождя могло случиться короткое замыкание, что и вызвало подъём гаража.
Непредвиденные ситуации не редкость в нашей жизни. Несколько месяцев назад женщина заказала корзину для белья через интернет.
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Давайте вспомним основы. Сейчас на Земле проживает почти 7 миллиардов 750 миллионов человек. И всем этим людям нужно как-то помещаться на планете. С этой целью...
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