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В Петровском начался отвод сил

09.11.2019 17:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В районе поселка Петровское Донецкой области начался отвод сил на участке у линии соприкосновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Петровском начался отвод сил

В полдень по киевскому времени были запущены с двух сторон сигнальные ракеты в знак того, что обе стороны готовы приступить к отводу. После этого бойцы начали покидать позиции у линии соприкосновения и грузиться в автомобили.

В Петровском начался отвод сил

За процессом наблюдают представители ОБСЕ. Напомним, о начале возобновлённого отвода сил и средств в районе Петровского договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В Петровском начался отвод сил

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Украины. В районе поселка Петровское Донецкой области начался отвод сил на участке у линии соприкосновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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