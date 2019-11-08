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«Эмоции самые яркие и приятные». Белорусские юниоры Валерия Хватик и Илья Сырыцкий стали чемпионами Европы по тайскому боксу

09.11.2019 16:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все европейские звёзды муай-тай сейчас в минском Дворце спорта. Он принимает континентальный чемпионат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эмоции самые яркие и приятные». Белорусские юниоры Валерия Хватик и Илья Сырыцкий стали чемпионами Европы по тайскому боксу

В 5-й соревновательный день идут финальные бои среди юниоров. А также у мужчин и женщин в нескольких весовых категориях. В этот этап пробились 23 белорусских спортсмена. За их плечами – успешные поединки.

«Эмоции самые яркие и приятные». Белорусские юниоры Валерия Хватик и Илья Сырыцкий стали чемпионами Европы по тайскому боксу

«Эмоции самые яркие и приятные». Белорусские юниоры Валерия Хватик и Илья Сырыцкий стали чемпионами Европы по тайскому боксу

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К этому моменту чемпионами Европы в своих категориях стали Валерия Хватик и Илья Сырыцкий. Они одолели соперников из Польши и России.

«Эмоции самые яркие и приятные». Белорусские юниоры Валерия Хватик и Илья Сырыцкий стали чемпионами Европы по тайскому боксу

Илья Сырыцкий, чемпион Европы по муай-тай среди юниоров:
Более менее собой доволен. Очень редко, когда можешь раскрыться на 100 %, но у меня это получается все больше. Без тренера, без вашей поддержки, без упорных тренировок ничего бы этого не было. Я не могу сейчас это рассказать – эмоции самые яркие и приятные.

«Эмоции самые яркие и приятные». Белорусские юниоры Валерия Хватик и Илья Сырыцкий стали чемпионами Европы по тайскому боксу

Владимир Шурупов, тренер по муай-тай:
Я надеялся на него, в принципе вся команда надеялась, потому что он месяц назад выиграл первенство мира в Анталии, в Турции. Мы шли к домашнему этому чемпионату специально, целенаправленно готовились. Для детей это настоящая радость, гордость – сразиться на одном ринге с нашими взрослыми мэтрами тайского бокса. Дети просто в восторге от того, что они боксируют с ними на одном ринге.

«Эмоции самые яркие и приятные». Белорусские юниоры Валерия Хватик и Илья Сырыцкий стали чемпионами Европы по тайскому боксу

10 ноября, в заключительный день соревнований, пройдут финалы среди взрослых. В них примут участие 10 белорусов: основные фавориты нашей команды. За исключением Виталия Гуркова и Андрея Герасимчука, они не смогли одолеть своих соперников в предыдущих поединках. Добавим, вход во Дворец Спорта свободный. 

«Эмоции самые яркие и приятные». Белорусские юниоры Валерия Хватик и Илья Сырыцкий стали чемпионами Европы по тайскому боксу

Люди в материале: Илья Сырыцкий
 
 
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Новости Беларуси. Все европейские звёзды муай-тай сейчас в минском Дворце спорта. Он принимает континентальный чемпионат, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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