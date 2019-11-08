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«Эмоции самые яркие и приятные». Белорусские юниоры Валерия Хватик и Илья Сырыцкий стали чемпионами Европы по тайскому боксу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все европейские звёзды муай-тай сейчас в минском Дворце спорта. Он принимает континентальный чемпионат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 5-й соревновательный день идут финальные бои среди юниоров. А также у мужчин и женщин в нескольких весовых категориях. В этот этап пробились 23 белорусских спортсмена. За их плечами – успешные поединки.
К этому моменту чемпионами Европы в своих категориях стали Валерия Хватик и Илья Сырыцкий. Они одолели соперников из Польши и России.
Илья Сырыцкий, чемпион Европы по муай-тай среди юниоров:
Владимир Шурупов, тренер по муай-тай:
10 ноября, в заключительный день соревнований, пройдут финалы среди взрослых. В них примут участие 10 белорусов: основные фавориты нашей команды. За исключением Виталия Гуркова и Андрея Герасимчука, они не смогли одолеть своих соперников в предыдущих поединках. Добавим, вход во Дворец Спорта свободный.
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«Эмоции самые яркие и приятные». Белорусские юниоры Валерия Хватик и Илья Сырыцкий стали чемпионами Европы по тайскому боксу
Новости Беларуси. Все европейские звёзды муай-тай сейчас в минском Дворце спорта. Он принимает континентальный чемпионат, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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