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В Санкт-Петербурге задержан мужчина, в рюкзаке которого находились женские руки

09.11.2019 16:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в убийстве. 

Как сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, утром  9 ноября из реки Мойка был извлечён 63-летний мужчина. Его с переохлаждением доставили в медучреждение. В рюкзаке у жителя Петербурга были обнаружены две женские руки и травматический пистолет. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

Гражданин задержан. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью выяснить все детали случившегося. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-газету «Фонтанка», подозреваемым может быть доцент СПбГУ. По данным издания, в его квартире было обнаружено тело женщины. Также говорится, что жертвой стала бывшая ученица преподавателя. 

В настоящее время официального подтверждения этой информации нет. 

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Новости России. В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в убийстве.  Как сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, утром  9 ноября из реки Мойка...
 
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