|
В Санкт-Петербурге задержан мужчина, в рюкзаке которого находились женские руки
Источник материала: СТВ
Новости России. В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в убийстве.
Как
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Гражданин задержан. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью выяснить все детали случившегося.
Как
В настоящее время официального подтверждения этой информации нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в убийстве. Как сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, утром 9 ноября из реки Мойка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)