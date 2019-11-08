Конец беларуской мечты: королева Англии отказалась употреблять картошку

Источник материала: KYKY

Кажется, беларуская мечта повержена: 93-летняя королева Великобритании Елизавета II заявила, что отказалась употреблять в пищу картошку. Об этом сообщает Daily Mail.

Такое решение королевы мотивирован тем, что Ее Величеству приходится проводить бесконечные банкеты и королевские ужины, а это мешает худеть. По крайней мере, так Елизавета II сказала во время обеда в Букингемском дворце Гаю Сингхом-Уотсону, главе компании Riverford Organic Farmers, которая занимается поставками овощей для домашних хозяйств по всей стране. «Не помню как, но мы обсудили диабет и диеты, и королева заявила, что больше не ест картошку в больших количествах», – передал суть беседы Сингхом-Уотсон.

Приближенные к королеве признаются, что она не зациклена на гастрономических изысках: повора во дворце до сих пор используют кастрюли и сковородки позапрошлого века с печатью королевы Виктории. А сам обед в Букингемском дворце был посвящен не только картошке, а ряду экологических проблем. «Мы говорили о еде и сельском хозяйстве в Великобритании», – рассказал один из приглашенных профессор Ядвиндер Малхи.

Арт на обложке: t.me/belteanews.