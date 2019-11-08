ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конец беларуской мечты: королева Англии отказалась употреблять картошку

09.11.2019 17:35 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Кажется, беларуская мечта повержена: 93-летняя королева Великобритании Елизавета II заявила, что отказалась употреблять в пищу картошку. Об этом сообщает Daily Mail.

Такое решение королевы мотивирован тем, что Ее Величеству приходится проводить бесконечные банкеты и королевские ужины, а это мешает худеть. По крайней мере, так Елизавета II сказала во время обеда в Букингемском дворце Гаю Сингхом-Уотсону, главе компании Riverford Organic Farmers, которая занимается поставками овощей для домашних хозяйств по всей стране. «Не помню как, но мы обсудили диабет и диеты, и королева заявила, что больше не ест картошку в больших количествах», – передал суть беседы Сингхом-Уотсон.

Приближенные к королеве признаются, что она не зациклена на гастрономических изысках: повора во дворце до сих пор используют кастрюли и сковородки позапрошлого века с печатью королевы Виктории. А сам обед в Букингемском дворце был посвящен не только картошке, а ряду экологических проблем. «Мы говорили о еде и сельском хозяйстве в Великобритании», – рассказал один из приглашенных профессор Ядвиндер Малхи.

Арт на обложке: t.me/belteanews.

Читайте по теме: Какой вы вид беларуса? Точный тест, по которому можно отбирать друзей и любовников

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, беларуская мечта повержена: 93-летняя королева Великобритании Елизавета II заявила, что отказалась употреблять в пищу картошку. Об этом сообщает Daily Mail. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сыграть может любой. Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика