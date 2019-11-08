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Собаку научили общаться при помощи кнопок со звуками. Теперь она «говорит», как устала

09.11.2019 17:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Американкий логопед Кристина Хангер придумала для своей собаки Стеллы адаптивное устройство – доску с кнопками, и теперь животное сообщает хозяйке о своих «мыслях и чувствах». Об этом пишет People.

Стелле 18 месяцев, но она разучила уже 29 слов и даже способна составлять из них небольшие фразы – со слов Хангер, как двухлетний ребенок. После долгих тренировок собака, кажется, освоила принцип работы доски – и теперь «говорит» Кристине, как устала после игр и что предпочла бы поесть. Или, к примеру, заявляет, что перестала любить Кристину, когда та отказалась ее кормить в качестве наказания. По крайней мере, об этом логопед рассказывает в своем Instagram.

Сама доска состоит из больших кнопок с надписями «есть», «пляж», «играть» и так далее. При нажатии они воспроизводят определенную звуковую дорожку. Первым делом Стелла выучила «на улицу»: каждый раз перед прогулкой Кристина нажимала нужную кнопку, и постепенно собака поняла, что сама может принимать участие в этом процессе – и к чему это приведет. Второе по популярности слово в лексиконе Стеллы – «пляж»: «Она была так счастлива, когда употребила [слово «пляж»] в первый раз, что и сейчас «говорит» его очень часто».

Хангер уверяет, что языковые способности Стеллы продолжают расти, и логопед не намерена останавливаться на достигнутом. Кристина хочет научить такой коммуникации как можно больше собак, чтобы углубить их связь с людьми: «Даже без вербальной речи собаки показывают, что им есть чем поделиться с человеком. Что же произойдет, если мы дадим собакам доступ к словам, которые мы говорим им изо дня в день?»

 
 
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Американкий логопед Кристина Хангер придумала для своей собаки Стеллы адаптивное устройство – доску с кнопками, и теперь животное сообщает хозяйке о своих...
 
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