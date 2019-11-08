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Дожди и до 16 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 10 ноября

09.11.2019 18:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дожди и до 16 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 10 ноября
Фото из открытых источников

Дожди и до 16 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 10 ноября Не попросят каши. Как правильно выбрать обувь для осенней слякоти?
В воскресенье, 10 ноября, местами, а днем на большей части западной половины Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами сгустится туман. Ветер будет юго-восточным, южным умеренным, днем по востоку порывистым.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 8-14 градусов, по юго-востоку - до 16 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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