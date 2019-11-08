Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 8-14 градусов, по юго-востоку - до 16 градусов тепла.
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Дожди и до 16 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 10 ноября
09.11.2019 18:10 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 8-14 градусов, по юго-востоку - до 16 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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