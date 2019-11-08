ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Деньги на ветер? Евросоюз выделит 1 трлн евро на защиту климата

09.11.2019 17:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Евросоюз выделит 1 трлн евро на защиту климата. С таким заявлением выступила в Берлине новая глава Еврокомиссии, экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Deutche Welle.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, эта сумма будет выделена в течение следующих 10 лет, чтобы Евросоюз стал климатически нейтральным к 2050 году. Это означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов.

Европейская комиссия представила долгосрочную стратегическую концепцию снижения выбросов в ноябре 2018 года. Кандидатура Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии была утверждена в июле 2019 года с минимальным перевесом. Она приступит к исполнению своих обязанностей 1 декабря и станет первой женщиной, которая возглавит ведомство, пишет belta.by
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюз выделит 1 трлн евро на защиту климата. С таким заявлением выступила в Берлине новая глава Еврокомиссии, экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Украине разрабатывают стандарт новостей для СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика