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Врачи назвали девять противораковых принципов
Источник материала: Партизан
Специалисты Всемирного фонда по исследованию рака рассказали о девяти правилах, которые помогут уменьшить вероятность развития этого заболевания.
Как
Также для профилактики болезней полезны физические нагрузки.
Следующими советами стали уменьшение потребления соли до шести граммов в день, а также отказ от бесконтрольного приема биологически активных добавок.
Специалисты рекомендуют употреблять не менее 400 г овощей и фруктов в день, при этом сократить употребление красного мяса до 300-500 г в неделю.
Также, по мнению медиков, следует отказаться от высококалорийных продуктов, которые, как правило, содержат большое количество сахара и вредных жиров, и ограничить употребление алкоголя.
Последний совет касается только женщин, которым, по словам экспертов, не стоит отказываться от грудного вскармливания.
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Специалисты Всемирного фонда по исследованию рака рассказали о девяти правилах, которые помогут уменьшить вероятность развития этого заболевания.
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