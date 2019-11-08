Врачи назвали девять противораковых принципов

передает "Газета.ру", в первую очередь эксперты посоветовали держать в норме свой вес, так как избыточная масса тела провоцирует возникновение рака кишечника, груди и печени. Как"Газета.ру", в первую очередь эксперты посоветовали держать в норме свой вес, так как избыточная масса тела провоцирует возникновение рака кишечника, груди и печени.





Также для профилактики болезней полезны физические нагрузки.





Следующими советами стали уменьшение потребления соли до шести граммов в день, а также отказ от бесконтрольного приема биологически активных добавок.





Специалисты рекомендуют употреблять не менее 400 г овощей и фруктов в день, при этом сократить употребление красного мяса до 300-500 г в неделю.









Также, по мнению медиков, следует отказаться от высококалорийных продуктов, которые, как правило, содержат большое количество сахара и вредных жиров, и ограничить употребление алкоголя.





Последний совет касается только женщин, которым, по словам экспертов, не стоит отказываться от грудного вскармливания.



