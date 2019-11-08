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Белорусы выиграли 3 серебряные медали на чемпионате Европы по муай-тай

09.11.2019 16:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На чемпионате Европы по муай-тай, который проходит в минском Дворце спорта, белорусы выиграли 3 серебряные медали, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Белорусы выиграли 3 серебряные медали на чемпионате Европы по муай-тай
Никита Мирончик (весовая категория до 51 кг) в финале сражался с Чараком Муртузалиевым. Победа осталась за бойцом из России. Личный тренер белоруса Юрий Варкса после боя расставил все точки над «i»:

– Соперники сражались на чемпионате мира-2019 в Таиланде. Тогда на стадии полуфинала также сильнее оказался россиянин. В Минске Никита отработал лучше. Но мог и выиграть. Пожалуй, не хватило опыта. Кроме того, боец сильно волновался. Это также повлияло на исход.



Второе «серебро» в копилку сборной положила Дарья Белькова (до 60 кг). В соперницах у нее была многократная чемпионка мира, Европы, Кубков мира Нили Блок из Израиля. По итогам судейских записок все три раунда остались за Блок.


– Дарья старалась, но соперница была очень хороша, – отметил тренер Бельковой Дмитрий Шакута. – Она живет и тренируется в Таиланде под руководством местных специалистов. Вот и результат. Белоруске не хватило мощи, опыта, чтобы выиграть у профессионального бойца.



Мария Белуш (до 75 кг) в финале против россиянки Ольги Павловой в первом же раунде повредила левое колено. Далее соперница еще несколько раз целенаправленно пробивала по травмированной ноге. Белуш выстояла все 3 раунда, но о победе не могло быть и речи.

– Левое колено спортсменка повредила еще во время подготовки к турниру, – рассказал ее личный тренер Евгений Добротворский. – Но девушка решилась не сниматься с соревнований и уверенно добралась до финала. Увы, в первом раунде ее травма усугубилась. В таком состоянии тяжело рассчитывать на успех. Добавлю, что для Маши это первый чемпионат Европы. Ранее она сражалась только на чемпионатах мира и дважды становилась победительницей, трижды брала «серебро» и два раза «бронзу».


Финальные поединки у взрослых продолжатся 10 ноября (начало в 14:00). На ринг выйдут Андрей Кулебин, Дмитрий Валент, Дмитрий Варец и другие. Сегодня за золотые медали продолжают сражаться юниоры в двух возрастных категориях (14-15 лет и 16-17 лет). Вход во Дворец спорта свободный.

Фото Павла Русака
 
Теги: Минск
 
 
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На чемпионате Европы по муай-тай, который проходит в минском Дворце спорта, белорусы выиграли 3 серебряные медали, передает корреспондент агентства...
 
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