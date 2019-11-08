В Силиконовой долине стала модной «диета Будды». Есть можно все!

Источник материала: Ежедневник



фото: elle.ru

Ее авторы - Тара Коттрелл из Стэнфордской школы бизнеса и один из топов Facebook, дзен-буддист Дэн Зигмонд.

Голодания и кратковременный детокс после бесконтрольных вечеринок и корпоративов решительно не работают! Нам стоит в корне пересмотреть не столько питание, сколько его режим. На этом фоне модная в Силиконовой долине «диета Будды» звучит свежо и обнадеживающе, пишет Elle .

Шесть правила диеты Будды:

1. Диета Будды — это новый-старый способ питания, включающий как древние учения, так и последние научные исследования феномена «прерывистого поста». В двух словах: речь о сужении временного отрезка для приема пищи. При этом вам разрешено добавлять в рацион почти все, что вы любите. «Прерывистый пост существует тысячи лет в различных формах в различных странах. Когда Будда впервые излагал правила своим последователям, он посоветовал им избегать несвоевременной еды, — отмечает Тара Коттрелл. — В его время это означало не есть после полудня. При этом у него не было никаких научных данных, подтверждающих эту теорию. В наши дни это слишком серьезное ограничение. Но запрет на позднюю еду по-прежнему прекрасно работает». К слову, стремясь к просветлению, Будда пробовал себя и в экстремальном голодании, но также не счел это занятие полезным.

2. Главный принцип «буддийского» питания — употреблять пищу можно только в течение девяти часов. В идеале стоит ориентироваться на временной отрезок с 9.00 до 18.00. Сейчас вы, вероятно, едите в любое время, а значит, можете выпить кофе рано утром, а затем бокал вина за вечерним просмотром сериала. То, что вы закончили ужинать в семь вечера, не всегда означает, что вы действительно прекратили есть.

3. Важное замечание: резко ограничивать себя заданными рамками не стоит — есть большой риск, что вы сорветесь. Попробуйте установить в первую неделю 12-часовой отрезок для еды (08.00 — 20.00), через 3-4 дня — 11-часовой (08.00 — 19.00), еще через 3-4 дня — 10-часовой (08.00 — 18.00), и, наконец, стремитесь к заветной девятичасовой норме.

4.Хотя диета Будды больше фокусируется на том, когда вы едите, а не на том, что именно стоит есть, — очевидно, что пончики с утра до ночи включать в нее не рекомендуется. Здоровое питание — это по-прежнему отличная идея!

5. Когда вы перейдете на свои новые часы приема пищи, вы заметите резкое сокращение количества бессмысленной еды, которую потребляете. Мы становимся более уязвимы перед вредными продуктами вечером, когда наиболее сильно устали. В некоторых случаях мы обращаемся к еде для отвлечения внимания, снятия стресса или раздражения — и эти чувства наиболее часто проявляются вечером, когда наши эмоциональные запасы опустошены. Мы не выбираем салат как полуночную закуску, а скорее обращаемся к древнейшему антидепрессанту — мороженому. Лайфхак: если дать телу отдохнуть в течение часа, то желание позднего перекуса пропадает. Подумайте, может, стоит почитать книгу, погулять с собакой или даже сделать что-то продуктивное, что облегчит следующий рабочий день?

6. Так же как тело может стать устойчивым к определенным лекарствам с течением времени, нашему организму необходимо делать краткосрочный перерыв и время от времени этот график нарушать. Например, семейный праздник или поздняя работа. Во время путешествий Тара Коттрелл рекомендует есть легкие блюда до перелета и в первый же день настроить часы приема пищи по местному времени, как только вы прибудете. Это поможет и со сном, и с внутренним таймингом.