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На родине Алеся Адамовича в посёлке Глуша установили бюст писателю

09.11.2019 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Церемония открытия бюста Алеся Адамовича в поселке Глуша Бобруского района прошла 9 ноября.

 
фото Алина Нагорная
Инициатором идеи создать памятник знаменитому белорусскому писателю Алесю Адамовичу был активист Андрусь Архипенко. Средства на бюст собирали через краудфандинг. Автором бюста стал скульптор Геник Лойка, пишет euroradio.fm

Пока неизвестно посетила ли съемочная группа сериала “Чернобыль” открытие бюста Алеся Адамовича. Приглашение им отправила инициативная группа по увековечиванию памяти Алеся Адамовича. Активисты надеялись, что создатели сериала заинтересуются предложением посетить Беларусь.


Фото: «Радыё Свабода»


Алесь Адамович — белорусский писатель, критик, литературовед, автор книг “Хатынская повесть”, “Я из огненной деревни”, соавтор сценария к фильму “Иди и смотри”. 

Родители Адамовича переехали в Глушу вскоре после его рождения. В этом же поселке он по завещанию похоронен рядом с родителями.

 
 
 
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Церемония открытия бюста Алеся Адамовича в поселке Глуша Бобруского района прошла 9 ноября.
 
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