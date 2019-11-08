Каждый седьмой медик-иностранец – из Беларуси

kp.by Депутат польского сейма Павел Пудловский сделал запрос в Министерство здравоохранения Польши о количестве иностранцев-врачей в Польше, пишет





Из опубликованного ответа стало известно, что большего всего украинских врачей - 470. На втором месте врачи-белорусы - 231.





Следом идут Германия (137), Россия (62), Литва (57).





Замминистра здравоохранения Польши Юзефа Щурек-Желязко в ответе отметил, что в стране нехватка медицинского персонала. Поэтому министерство работает над упрощением правил приема иностранных специалистов для работы в Польше.





К 31 октября 2019 года право заниматься медицинской или стоматологической деятельностью было выдано 1643 иностранцам.









Напомним, ранее Польше заявили, что заинтересованы в белорусских врачах.





Возможно, работать там можно будет даже без подтверждения диплома.





Президент Беларуси Александр Лукашенко о возможной миграции медиков сказал так: «Нас это волнует, но не напрягает»



