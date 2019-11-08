Все медицинские вузы Беларуси могут перейти на электронное распределение

сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» начальник управления кадровой политики учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко, в перспективе такую практику могут перенять все вузы медицинского профиля страны. Каккорреспонденту агентства «Минск-Новости» начальник управления кадровой политики учреждений образования Министерства здравоохраненияв перспективе такую практику могут перенять все вузы медицинского профиля страны.













— Распределение выпускников — достаточно длительная процедура. Мы основываемся на тех заказах, которые поступают не только от учреждений здравоохранения, но и иных организаций, где есть медработники. В сентябре уточняются данные о потребности кадров в отрасли. А в январе–феврале начинается процедура предварительного распределения, — пояснила О. Маршалко.





— Ежегодно в распределении участвуют 800–850 выпускников нашего вуза, — отметил ректор Белорусского государственного медицинского университета Анатолий Сикорский.





В БГМУ в нынешнем году запустили пилотный проект: на нескольких факультетах процедура предварительного распределения проходила с помощью электронной системы. Формируется банк данных вакансий. Студент входит в личный кабинет системы и выбирает то предложение работодателя, которое ему нравится. Если на одно вакантное место претендуют несколько человек, то в конкурсе победит тот, у кого более высокий средний балл успеваемости. Также преимуществом будет участие в научно-практической работе и прочее. Тому, кто конкурс на понравившееся место не выдержал, система сама предложит другие вакансии.









— Электронное распределение мы опробовали на двух факультетах. Эксперимент оказался успешным: всё открыто и честно, студенты рады. Вскоре планируем такую практику распространить во всем университете, — продолжил А. Сикорский.





По словам О. Маршалко, в БГМУ уже сложилась тенденция: после предварительной процедуры распределения, как правило, около 80 % выпускников удовлетворены теми местами, которые им предлагаются. Однако остаются и те, кто считает, что может претендовать на иные места.





— Окончательное распределение проходит в марте–апреле. На нем обязательно присутствует руководство Минздрава. И все вопросы закрываются. Выпускники фактически попадают на личный прием к министру, — говорит О. Маршалко.









К слову, параллельно в пилотном проекте участвовал и Гродненский государственный медицинский университет. Практику предварительного электронного распределения планируют в перспективе внедрить во всех белорусских вузах подобного профиля.











