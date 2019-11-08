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«Дети вываливались из автобуса». Ремонт моста в Полоцке стал причиной транспортного коллапса

09.11.2019 19:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жители Полоцка обратились на «горячую линию» СТВ с просьбой помочь разобраться, куда делись все автобусы и почему ремонт моста в центре города стал причиной транспортного коллапса в часы пик. 

В проблеме разбиралась Анастасия Бут.

«Дети вываливались из автобуса». Ремонт моста в Полоцке стал причиной транспортного коллапса

Анастасия Бут, корреспондент:
Мост через Западную Двину безусловно нуждался в реконструкции. Еще 6 лет назад эксперты запретили в гололед использовать какие-либо реагенты. Можно представить, в каком он был состоянии. В октябре мост закрыли, на 14 месяцев. Здесь заменят абсолютно все конструкции. Останутся только опоры – они в идеальном состоянии.

«Дети вываливались из автобуса». Ремонт моста в Полоцке стал причиной транспортного коллапса

«Дети вываливались из автобуса». Ремонт моста в Полоцке стал причиной транспортного коллапса

«Дети вываливались из автобуса». Ремонт моста в Полоцке стал причиной транспортного коллапса

Но как бы ремонт не затянулся. Ведь на следующий год из областного бюджета на него выделили 3 миллиона рублей. А всего нужно, по предварительным расчетам, – 12. Как оказалось, проектно-сметная документация нуждается в корректировке. И теперь сумма может увеличиться до 24 миллионов.

«Дети вываливались из автобуса». Ремонт моста в Полоцке стал причиной транспортного коллапса

Пока местная власть решает финансовый вопрос, люди, жившие почти в центре города – по ту сторону моста – в один миг оказались на отшибе. Теперь им приходится делать круг, чтобы добраться до центра города. Но это еще полбеды.

«Дети вываливались из автобуса». Ремонт моста в Полоцке стал причиной транспортного коллапса

Татьяна Прокофьева, жительница Полоцка:
Вот, с момента закрытия нашего моста у нас сообщение автобусное вообще практически перестало. То есть добраться до нашей школы или сада мы не можем.

«Дети вываливались из автобуса». Ремонт моста в Полоцке стал причиной транспортного коллапса

Из шестерых детей у Татьяны двое школьников и один детсадовец. У всех – справка на бесплатный проезд. Вот только автобусов, сетует многодетная мама, стало меньше. А ездить на маршрутках да еще с пересадками – непозволительная роскошь.

«Дети вываливались из автобуса». Ремонт моста в Полоцке стал причиной транспортного коллапса

Анастасия Шимак, жительница Полоцка:
Автобус, который идет с Бабушкино, № 8, не каждый может влезть в этот автобус в час пик, когда едут дети. Особенно с габаритными вещами, сумками, рюкзаками. И были случаи, что дети вываливались просто из автобуса. Был случай, когда защемило ногу ребенку, то есть это достаточно опасный путь домой или в школу.

«Дети вываливались из автобуса». Ремонт моста в Полоцке стал причиной транспортного коллапса

Татьяна Сидоренко, жительница Полоцка:
Народ наш такой, знаете, отчаянный. И как только начнет замерзать Двина, начнут ходить пешком. Это очень опасно, конечно. Поэтому хотелось бы, пусть бы военные как-то подключились и сделали нам понтонный мост. Это было бы куда удобнее.

«Дети вываливались из автобуса». Ремонт моста в Полоцке стал причиной транспортного коллапса

Без пересадок практически невозможно добраться до школ, детских садов. Отчаявшиеся жители даже собрали более 200 подписей и отнесли письмо в местный исполком.

«Дети вываливались из автобуса». Ремонт моста в Полоцке стал причиной транспортного коллапса

Татьяна Прокофьева:
Звонила я в наш исполком. Исполком отправляет меня в наш автопарк. Автопарк отправляют меня в отдел перевозок в Новополоцке. Новополоцк отправляет меня в наш исполком. То есть замкнутый круг получается, никто решить вопрос не может. В итоге я дозвонилась до витебского отдела перевозок. Они пообещали, что вопрос решится, это было недели три назад.

«Дети вываливались из автобуса». Ремонт моста в Полоцке стал причиной транспортного коллапса

Сергей Лейченко, первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома:
Мы обратились к предприятиям по изменению графиков работы, для того, чтобы сместить максимальные потоки в часы пик. Мы пересматриваем и ежедневно контролируем наполняемость автобусов и возможности изменения схемы движения, маршрута движения и графика движения. Прошел всего месяц. И за месяц сделано реально много. И в ближайшие, я думаю, дни ситуация исправится.

«Дети вываливались из автобуса». Ремонт моста в Полоцке стал причиной транспортного коллапса

И люди на это надеются. Тем более, что школьные каникулы подходят к концу.

Люди в материале: Анастасия Бут, Татьяна Прокофьева, Анастасия Шимак, Татьяна Сидоренко, Сергей Лейченко
 
 
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Новости Беларуси. Жители Полоцка обратились на «горячую линию» СТВ с просьбой помочь разобраться, куда делись все автобусы и почему ремонт моста в центре города...
 
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