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«Дети вываливались из автобуса». Ремонт моста в Полоцке стал причиной транспортного коллапса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жители Полоцка обратились на «горячую линию» СТВ с просьбой помочь разобраться, куда делись все автобусы и почему ремонт моста в центре города стал причиной транспортного коллапса в часы пик.
Анастасия Бут, корреспондент:
Но как бы ремонт не затянулся. Ведь на следующий год из областного бюджета на него выделили 3 миллиона рублей. А всего нужно, по предварительным расчетам, – 12. Как оказалось, проектно-сметная документация нуждается в корректировке. И теперь сумма может увеличиться до 24 миллионов.
Пока местная власть решает финансовый вопрос, люди, жившие почти в центре города – по ту сторону моста – в один миг оказались на отшибе. Теперь им приходится делать круг, чтобы добраться до центра города. Но это еще полбеды.
Татьяна Прокофьева, жительница Полоцка:
Из шестерых детей у Татьяны двое школьников и один детсадовец. У всех – справка на бесплатный проезд. Вот только автобусов, сетует многодетная мама, стало меньше. А ездить на маршрутках да еще с пересадками – непозволительная роскошь.
Анастасия Шимак, жительница Полоцка:
Татьяна Сидоренко, жительница Полоцка:
Без пересадок практически невозможно добраться до школ, детских садов. Отчаявшиеся жители даже собрали более 200 подписей и отнесли письмо в местный исполком.
Татьяна Прокофьева:
Сергей Лейченко, первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома:
И люди на это надеются. Тем более, что школьные каникулы подходят к концу.
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Новости Беларуси. Жители Полоцка обратились на «горячую линию» СТВ с просьбой помочь разобраться, куда делись все автобусы и почему ремонт моста в центре города...
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