ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мартин Сайдик о разведении войск в Петровском: «Смогли найти общий язык о начале этого отвода»

09.11.2019 19:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Украины. Важный шаг на пути к миру или Минские соглашения в действии. 9 ноября в Донбассе в районе села Петровское началась операция по разведению конфликтующих сторон. Об этом красноречиво известил зеленый цвет сигнальных ракет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но прежде, чтобы этот долгожданный процесс стал возможен, тот самый зеленый свет необходимо было дать за столом переговоров. В белорусской столице была проделана огромная работа.

Алексей Елфимов – о пути к миру и стабильности во всём регионе.

Мартин Сайдик о разведении войск в Петровском: «Смогли найти общий язык о начале этого отвода»

Ровно 12 часов по киевскому времени. Небо озарили сигнальные ракеты – знак того, что обе стороны готовы приступить к отводу. Первый шаг на пути к диалогу сделан.

О начале возобновлённого отвода сил и средств в районе Петровского договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Мартин Сайдик о разведении войск в Петровском: «Смогли найти общий язык о начале этого отвода»

Столица Беларуси давно обрела статус надежной переговорной площадки. Причем с каждым годом ее имидж серьезно повышается – здесь ведется честный и откровенный разговор. Минские соглашения вносят неоценимый вклад в постепенное разрешение конфликта на востоке Украины. Наш Президент Александр Лукашенко уверен: мировое сообщество не должно оставаться в стороне от решения этой напряжённой ситуации.

Президент Беларуси: «Украинский конфликт требует от нас его решения»

Мартин Сайдик о разведении войск в Петровском: «Смогли найти общий язык о начале этого отвода»

Изначально разведение сил вблизи Петровского было запланировано на 4 ноября. Однако незадолго до этого, 1 ноября, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что отвод сил в районе Петровского откладывается из-за обстрелов.

Мартин Сайдик о разведении войск в Петровском: «Смогли найти общий язык о начале этого отвода»

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик от имени трехсторонней контактной группы назвал новую дату – 9 ноября. И вот сегодня бойцы начали покидать позиции у линии соприкосновения. За процессом наблюдали представители ОБСЕ.

Мартин Сайдик о разведении войск в Петровском: «Смогли найти общий язык о начале этого отвода»

Мартин Сайдик о разведении войск в Петровском: «Смогли найти общий язык о начале этого отвода»

Мировое сообщество глубоко оценивает вклад нашей страны в дело по установлению спокойствия в этом уголке планеты. Обеспечение мира и стабильности в регионе – национальный интерес Беларуси.

Мартин Сайдик о разведении войск в Петровском: «Смогли найти общий язык о начале этого отвода»

Это утверждение звучало и во время «Минского диалога» – форума по безопасности в Европе, который собрал в начале октября 700 экспертов из Старого Света, США, Азии, Ближнего Востока. И то, что стороны на востоке Украины пошли друг другу на встречу – немалая заслуга Минских соглашений.

Люди в материале: Мартин Сайдик
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. Важный шаг на пути к миру или Минские соглашения в действии. 9 ноября в Донбассе в районе села Петровское началась операция по разведению...
 
Новости дня
Новости разные
 
Витебская область избрала своих представителей в Совет Республики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика