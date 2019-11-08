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Тимур Мирошниченко: «Славянский базар» – это такой якорный фестиваль, на который должны приезжать
Источник материала: СТВ
«Славянский базар» уже давно перешагнул славянские границы. На витебской сцене побывали гости со всех континентов.
Тимур Мирошниченко:
Есть ряд людей, в том числе из России, из Беларуси, из других стран, с которыми мы встречаемся раз в год именно на «Славянском базаре». То есть нигде в другом месте мы с ними не пересекаемся.
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«Славянский базар» уже давно перешагнул славянские границы. На витебской сцене побывали гости со всех континентов. Об этом рассказали в одной из серий...
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