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«Базировались самолёты, которые могли нести атомное оружие». Для чего на самом деле в Миорах такая длинная набережная

09.11.2019 19:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Витебская область. Миоры. Самая длинная в Беларуси набережная.

«Базировались самолёты, которые могли нести атомное оружие». Для чего на самом деле в Миорах такая длинная набережная

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Четверть века назад эти плиты были взлетно-посадочной полосой военного аэродрома Балтийского флота.

«Базировались самолёты, которые могли нести атомное оружие». Для чего на самом деле в Миорах такая длинная набережная

Игорь Позняк, СТВ:
По этим плитам взлетали самолеты?

Викентий Васильев, начальник группы запасного аэродрома Балтийского флота (1979-1992 гг.):
Да. Подтверждаю, но вспоминаю об аэродроме с ностальгией.

«Базировались самолёты, которые могли нести атомное оружие». Для чего на самом деле в Миорах такая длинная набережная

Игорь Позняк:
Помню из своего детства – мы жили рядом, буквально в километре от этой взлетно-посадочной полосы – самолеты взлетали каждые пять минут.

Викентий Васильев:
Полеты были интенсивными, в основном базировались самолеты дальней бомбардировочной авиации Ту-16, которые могли нести атомное оружие. Наш Миорский аэродром считался одним из лучших аэродромов Балтийского флота.

«Базировались самолёты, которые могли нести атомное оружие». Для чего на самом деле в Миорах такая длинная набережная

Игорь Позняк:
А что потом произошло?

Викентий Васильев:
Делилась маемасць, Российская Федерация. То есть уже шел развал Советского Союза.

«Базировались самолёты, которые могли нести атомное оружие». Для чего на самом деле в Миорах такая длинная набережная

Люди в материале: Викентий Васильев, Игорь Позняк
 
 
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Витебская область. Миоры. Самая длинная в Беларуси набережная. Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране». Четверть века...
 
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