«Базировались самолёты, которые могли нести атомное оружие». Для чего на самом деле в Миорах такая длинная набережная

Источник материала: СТВ

Витебская область. Миоры. Самая длинная в Беларуси набережная.





Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Четверть века назад эти плиты были взлетно-посадочной полосой военного аэродрома Балтийского флота.





Игорь Позняк, СТВ:

По этим плитам взлетали самолеты?

Викентий Васильев, начальник группы запасного аэродрома Балтийского флота (1979-1992 гг.):

Да. Подтверждаю, но вспоминаю об аэродроме с ностальгией.





Игорь Позняк:

Помню из своего детства – мы жили рядом, буквально в километре от этой взлетно-посадочной полосы – самолеты взлетали каждые пять минут.

Викентий Васильев:

Полеты были интенсивными, в основном базировались самолеты дальней бомбардировочной авиации Ту-16, которые могли нести атомное оружие. Наш Миорский аэродром считался одним из лучших аэродромов Балтийского флота.





Игорь Позняк:

А что потом произошло?

Викентий Васильев:

Делилась маемасць, Российская Федерация. То есть уже шел развал Советского Союза.