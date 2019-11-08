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«Базировались самолёты, которые могли нести атомное оружие». Для чего на самом деле в Миорах такая длинная набережная
Источник материала: СТВ
Витебская область. Миоры. Самая длинная в Беларуси набережная.
Четверть века назад эти плиты были взлетно-посадочной полосой военного аэродрома Балтийского флота.
Игорь Позняк, СТВ:
Викентий Васильев, начальник группы запасного аэродрома Балтийского флота (1979-1992 гг.):
Игорь Позняк:
Викентий Васильев:
Игорь Позняк:
Викентий Васильев:
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«Базировались самолёты, которые могли нести атомное оружие». Для чего на самом деле в Миорах такая длинная набережная
Витебская область. Миоры. Самая длинная в Беларуси набережная. Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране». Четверть века...
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