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Антонио Фаллико: для бизнесменов Беларусь очень привлекательное место, потому что она постоянно в развитии
Источник материала: СТВ
2000 километров от Минска. Север Италии. Нас встречает господин Фаллико. Он несколько лет возглавлял ассоциацию «Познаем Евразию».
В февральскую ночь 2015-го он тоже ожидал из Минска хороших новостей но украинскому вопросу.
Антонио Фаллико, председатель совета директоров банка «Интеза» (Италия):
Беларусь в этой истории играет ключевую роль, как доказали соглашения «Минск-1» и «Минск-2». Они помогают решать насущные проблемы. Я очень рад, что Беларусь, которая в прошлом иногда была в несколько изолированной позиции, оказалась в центре мировых событий.
Игорь Позняк, СТВ:
Антонио Фаллико:
Итальянского бизнесмена искать не пришлось. Сеньор Луиджи, прекрасно говорящий по-русски, сам подошел к нам на главной площади Милана, чтобы просто сказать несколько добрых слов.
– Я был в России, я был в Украине, я был в Беларуси. Беларусь – best. Мне нравятся люди в Минске. Когда мне нужно что-нибудь, все счастливы помогать мне. Friendly как сказать?
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Антонио Фаллико: для бизнесменов Беларусь очень привлекательное место, потому что она постоянно в развитии
2000 километров от Минска. Север Италии. Нас встречает господин Фаллико. Он несколько лет возглавлял ассоциацию «Познаем Евразию». Об этом рассказали в одной из...
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