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На курсах для беременных в Солигорске проведут видеоуроки о детской безопасности.

09.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


25 октября 2019 14:06 4191

На курсах для беременных в Солигорске проведут видеоуроки о детской безопасности.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт МЛЫН.BY

Короткие видеоуроки о профилактике детского травматизма будут показывать во время курсов для будущих мам и пап. Об этом МЛЫН.BY сообщил заместитель главного врача по детству и родовспоможению Солигорской ЦРБ Петр Шестаков. 

На курсах для беременных в Солигорске проведут видеоуроки о детской безопасности.

Трансляция такого рода роликов запланирована в рамках социального проекта «Дети в безопасности», который реализуется в нашей стране под эгидой ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ при поддержке Минздрава. Видео в легкой и доступной форме расскажет молодым родителям о наиболее распространенных детских травмах, их причинах и мерах предосторожности. В Борисове, Молодечно и Минском районе видео покажут в роддомах.

В Солигорске — на базе модельного центра по профилактике детского травматизма, созданного в 2018 году в детской больнице.

На курсах для беременных в Солигорске проведут видеоуроки о детской безопасности.

— В модельном центре по профилактике детского травматизма у нас проводятся занятия с беременными женщинами и с молодыми мамами. Проходят также курсы для пап, совместные занятия для будущих родителей. Практика трансляции обучающих видеороликов у нас уже есть, — рассказал Петр Шестаков. — Такие ролики помогают обратить внимание молодых родителей на проблему детского травматизма. Когда, казалось бы, самые обычные вещи представляют угрозу для малыша.

Кроме того, о важности профилактики детского травматизма в Солигорской детской больнице рассказывают не только с помощью видеороликов, но и на практике. В центре размещено специальное оборудование, с помощью которого можно моделировать различные бытовые ситуации опасные для ребенка. Здесь стоят макеты кухонной плиты, холодильника, лестницы… Специалисты обучают молодых родителей, как максимально обезопасить жизнь их ребенка в обычной квартире.

— Рассказываем все очень доступно, показываем на практике. Например, берем картонную втулку от рулона туалетной бумаги и объясняем: все предметы, которые пролезают в такое отверстие, потенциально опасны для ребенка. Прутья в бортиках детской кроватки тоже опасны. Если расстояние между ними больше 9 сантиметров — ребенок может застрять и травмироваться. Казалось бы, элементарные вещи, но большинство мам и пап выходят из центра крайне изумленными, — дополнил заместитель главного врача по детству и родовспоможению Солигорской ЦРБ.

На курсах для беременных в Солигорске проведут видеоуроки о детской безопасности.

Петр Шестаков также отметил, что помимо новых роликов о детском травматизме в модельном центре вскоре появится еще одно новшество — стенд, посвященный пожарной безопасности.

Источник: сайт МЛЫН.BY.

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25 октября 2019 14:06 4191 На курсах для беременных в Солигорске проведут...
 
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