Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею выиграла турнир в Латвии, обыграв в последнем туре хозяев со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).



Фото: Екатерина Герасимович

В начале третьего периода белорусы вели 3:0 благодаря хет-трику Михаила Стефановича, но все-таки заставили своих болельщиков понервничать. После голов Индрашиса и Смонса счет стал 3:2, но наши хоккеисты все-таки смогли удержать победу, причем за 13 секунд до сирены команду спас 19-летний вратарь Константин Шостак, отразивший непростой бросок в верхний угол.

Беларусь: К. Шостак (И. Брикун); Стасенко (К) — Антонов (А), Лопачук — Дрозд — Стефанович; Знахаренко — Боголейша, Мартынов — Белевич (А) — Демков; Готовец — Еременко, С. Малявко — Боярчук — А. Малявко; Амброжейчик, Сусло, Ногачев.

Латвия: Гудлевскис (Назаровс); Мамчинцс — Салия, Р. Букартс (А) — Смирновс — Индрашис (К); Смонс — Янсонс, Андерсонс — Неклюдовс — Разгалс; К. Фрейбергс — Бирзиньш, Золманис — Сарканис — Витолиньш; Елисеевс — Галоха — Баярунс; Кулда (А).

Напомним, что в предыдущих матчах подопечные Михаила Захарова одолели Францию (4:2) и проиграли Словении (0:2).