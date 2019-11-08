ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная Беларуси по хоккею выиграла турнир в Латвии

09.11.2019 20:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею выиграла турнир в Латвии, обыграв в последнем туре хозяев со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).


Фото: Екатерина Герасимович

В начале третьего периода белорусы вели 3:0 благодаря хет-трику Михаила Стефановича, но все-таки заставили своих болельщиков понервничать. После голов Индрашиса и Смонса счет стал 3:2, но наши хоккеисты все-таки смогли удержать победу, причем за 13 секунд до сирены команду спас 19-летний вратарь Константин Шостак, отразивший непростой бросок в верхний угол.

Беларусь: К. Шостак (И. Брикун); Стасенко (К) — Антонов (А), Лопачук — Дрозд — Стефанович; Знахаренко — Боголейша, Мартынов — Белевич (А) — Демков; Готовец — Еременко, С. Малявко — Боярчук — А. Малявко; Амброжейчик, Сусло, Ногачев.

Латвия: Гудлевскис (Назаровс); Мамчинцс — Салия, Р. Букартс (А) — Смирновс — Индрашис (К); Смонс — Янсонс, Андерсонс — Неклюдовс — Разгалс; К. Фрейбергс — Бирзиньш, Золманис — Сарканис — Витолиньш; Елисеевс — Галоха — Баярунс; Кулда (А).

Напомним, что в предыдущих матчах подопечные Михаила Захарова одолели Францию (4:2) и проиграли Словении (0:2).

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по хоккею выиграла турнир в Латвии, обыграв в последнем туре хозяев со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда ждать морозов? Народные приметы на неделю с 11 по 17 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика