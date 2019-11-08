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Как выбрать пальто и пуховик. Советы стилиста

09.11.2019 21:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как выбрать одежду на зиму? Советы стилиста  в программе «Плюс-минус»

Как выбрать пальто и пуховик. Советы стилиста

Ольга Денисова, стилист:
В тренде остаются оверсайзные размеры. Это пуховики, пальто большего размера. Вещи, под которые очень удобно надевать тёплую одежду, пиджаки, худи. Потому что это мода, которую транслирует нам улица. Дизайнеры с удовольствием её обыгрывают. И, соответственно, все объёмные вещи позволяют комфортно носить в оверсайзе. Пальто может быть совершенно разной формы, совершенно разной расцветки, это и более утеплённые пальто, и более лёгкие пальто, это пальто в виде тёплых одеял, куда можно уютно закутаться.

Как выбрать пальто и пуховик. Советы стилиста

Многослойность – это супертренд. Он остаётся в этом году всё ещё. Конечно, в пальто приветствуются натуральные материалы – кашемир, шерсть, потому что это добавляет не только красоты, но и тепла, уюта. Это необходимо, чтобы чувствовать себя комфортно в ветреную погоду. Что касается пуховиков, рекомендую обращать внимание на такие современные утеплители, как изософт, и похожие материалы, которые дают тепло, некоторые из них даже до минус 30 градусов, но вместе с тем, являются очень лёгкими и комфортными в уходе.

Как выбрать пальто и пуховик. Советы стилиста

Вы можете спокойно стирать их в стиральной машине, они быстро сохнут и сохраняют свой вид очень долго. Есть ряд современных материалов, которые заменяют пух, являются гипоаллергенными, по свойствам свои ничуть не уступают, а даже и лучше на порядок.

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Люди в материале: Ольга Денисова
 
 
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