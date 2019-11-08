+18,5. Температурные максимумы ноября обновлены в Беларуси

Источник материала: СТВ

Температурные максимумы обновлены в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус» . 4 ноября побит рекорд дня за весь период метеонаблюдений. В Житковичах термометр показал +18,5. Последний раз такая погода была полвека назад.

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А 5 ноября в Брагине зафиксировано +16. Такие цифры в ноябре – настоящая аномалия.