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+18,5. Температурные максимумы ноября обновлены в Беларуси

09.11.2019 20:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Температурные максимумы обновлены в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус». 4 ноября побит рекорд дня за весь период метеонаблюдений. В Житковичах термометр показал +18,5. Последний раз такая погода была полвека назад.

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А 5 ноября в Брагине зафиксировано +16. Такие цифры в ноябре – настоящая аномалия.

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Температурные максимумы обновлены в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус». 4 ноября побит рекорд дня за весь период метеонаблюдений. В Житковичах...
 
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