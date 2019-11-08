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Когда ждать морозов? Народные приметы на неделю с 11 по 17 ноября
Источник материала: СТВ
11 ноября – день Аврамия Овчара. Если зарядил дождь или снег, через 10 дней жди оттепели, рассказали в программе
12 ноября в народе прозвали Синичкиным днём. В это время на зимовку прилетали птицы. По их поведению судили о погоде. Если пернатые стайками появлялись у дома, значит, вот-вот грянут морозы.
13 ноября – Спиридон и Никодим. Солнечная и ясная погода предвещала порывистый ветер в ближайшие дни.
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11 ноября – день Аврамия Овчара. Если зарядил дождь или снег, через 10 дней жди оттепели, рассказали в программе «Плюс-минус». 12 ноября в народе прозвали...
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