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«Температура воздуха будет на 2-7 градусов выше нормы». Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
В понедельник править погодой будет атмосферный фронт из Западной Европы. А к середине недели страна окажется под властью повышенно атмосферного давления. И лишь днем по западу скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, рассказали в программе
Виктория Матвеенко, ведущий инженер отдела долгосрочных прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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В понедельник править погодой будет атмосферный фронт из Западной Европы. А к середине недели страна окажется под властью повышенно атмосферного давления. И лишь...
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