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Какой самый сложный выбор делал и чем может заниматься бесконечно. Александр Глеб в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

09.11.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Что для Вас главное: участие или победа?

Александр Глеб, футболист:
Победа.

Вадим Щеглов:
Ваше самое большое разочарование?

Александр Глеб:
Проигрыш Лиги чемпионов.

Вадим Щеглов:
Самая большая сумма денег, которую Вы тратили за раз?

Александр Глеб:
Квартиру покупал.

Вадим Щеглов:
Чего Вы боитесь?

Александр Глеб:
За родителей и за детей.

Вадим Щеглов:
Вы легко расстаётесь с деньгами?

Александр Глеб:
Средне.

Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?

Александр Глеб:
Нет.

Вадим Щеглов:
Ваш самый страшный кошмар?

Александр Глеб:
Я останусь один.

Вадим Щеглов:
Если сорвёте в лотерею джек-пот, куда потратите деньги?

Александр Глеб:
На семью.

Вадим Щеглов:
Чем вы можете заниматься бесконечно?

Какой самый сложный выбор делал и чем может заниматься бесконечно. Александр Глеб в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

Александр Глеб:
Играть с детьми.

Вадим Щеглов:
Самый сложный выбор, который Вам приходилось делать в жизни?

Александр Глеб:
Переход из «Барселоны» в «Штутгарт»

Вадим Щеглов:
Можно ли быть хорошим для всех?

Александр Глеб:
Нет.

Вадим Щеглов:
Вы боитесь смерти?

Александр Глеб:
Да.

Также в интервью Александр Глеб рассказал:

– Почему часто меняет клубы, об уходе из какого жалеет, и зачем перешёл в «Ислочь»

– О работе на ТВ и рекламе с его участием

– Что думает о «Динамо-Брест» и Марадоне

– Что нужно сделать Беларуси для популяризации футбола

– О разводе и нынешней семье

– Почему его детство было лучше, чем у его детей

Смотрите 10 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Александр Глеб
 
Теги: Брест
 
 
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Что для Вас главное: участие или победа? Александр Глеб, футболист:Победа. ...
 
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