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Какой самый сложный выбор делал и чем может заниматься бесконечно. Александр Глеб в 12 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Футболист откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александр Глеб, футболист:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Также в интервью Александр Глеб рассказал:
– Почему часто меняет клубы, об уходе из какого жалеет, и зачем перешёл в «Ислочь»
– О работе на ТВ и рекламе с его участием
– Что думает о «Динамо-Брест» и Марадоне
– Что нужно сделать Беларуси для популяризации футбола
– О разводе и нынешней семье
– Почему его детство было лучше, чем у его детей
Смотрите 10 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Какой самый сложный выбор делал и чем может заниматься бесконечно. Александр Глеб в 12 честных ответах на неожиданные вопросы
Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Что для Вас главное: участие или победа? Александр Глеб, футболист:Победа. ...
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