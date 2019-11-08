Настя Рыбка идет в депутаты? Белоруска рассказала НТВ о своих политических амбициях

НТВ. Но теперь совсем по другому поводу. Секс-тренерша решила податься в политику. Своими планами Рыбка поделилась с

О намерении баллотироваться на пост муниципального депутата родного города Бобруйска Рыбка объявила на минувшей неделе. По словам Вашукевич, политика ее совсем не пугает. «Чего бояться? Чего я там не видела?» — искренне удивляется модель. Правда, политическая программа, как выяснил ведущий «Центрального телевидения» Вадим Такменёв, у Рыбки пока весьма туманная.













Анастасия Вашукевич: «Мы сначала хотели партию сидевших сделать, потом партию сидевших женщин, потом просто женщин, потом партию эскортниц. Потом решили просто провести реформу образования».





Чему конкретно планирует учить подрастающее поколение, Рыбка не уточнила, пообещав только, что объяснит школьницам, что «можно не рожать в 16». При этом сама 29-летняя модель стала матерью довольно рано. Сейчас ее старшему сыну уже 11 лет. Правда, как призналась будущая звезда белорусской политики, воспитание собственных детей ее не особо интересует.





На выборы Рыбка планирует идти как самовыдвиженец.





Анастасия Вашукевич: «У меня не будет партии. У меня просто есть команда ребят, которым тоже интересно продвигать свои идеи. Я буду лучше Бузовой, чё нет-то?»





Она уверена, что на новом поприще ей пригодятся те знания и навыки, которые она приобрела во время сотрудничества с секс-тренером Александром Кирилловым, известным как Алекс Лесли.





Вадим Такменёв: «Вы свои навыки в политике использовать будете?»





Анастасия Вашукевич: «Это навыки коммуникации. Конечно. Если надо — могу отсосать, без проблем».





Анастасия Вашукевич оказалась в центре скандала после публикации в Интернете информации о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски, с которым вместе отдыхала. Миллионер подал на нее в суд. Но первым до Рыбки добралось не российское правосудие — женщину задержали в Таиланде, где она проводила секс-тренинги вместе со своим напарником из Витебска Алексом Лесли. Их обвиняли в создании тайного преступного сообщества, оказании секс-услуг в составе преступной группы и сводничестве.





В надежде побыстрее выбраться из тюрьмы Рыбка обратилась за помощью к властям США. В обмен на политическое убежище она пообещала пролить свет на якобы имевшее место вмешательство РФ в американские выборы.









Несмотря на все ухищрения, в заключении Рыбке и Лесли пришлось провести почти год. Потом их депортировали в Россию, где «тренеров» встретили сотрудники МВД. Им грозили обвинения в вовлечении в занятие проституцией. Очередной отсидки Рыбке и Лесли удалось избежать. Кроме того, Вашукевич прямо в зале суда решила еще одну проблему — попросила прощения у Дерипаски.





Последние несколько месяцев о белорусских секс-тренерах почти ничего не было слышно. Многие решили, что Рыбка решила залечь на дно. Но, как оказалось, у нее совсем другие планы. Вашукевич не только строит новые отношения с неким мужчиной, который полностью ее обеспечивает, но и готовится выйти на сцену. На 16 июня запланирован релиз ее первого трека.



