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Стала известна стоимость пикапа Tesla

09.11.2019 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Электропикап Tesla будет превосходить самый популярный в США пикап FordF-150, считает Илон Маск.


Фото: Twitter
Пикап Tesla

Новинка компании Tesla – электропикап – поступит в продажу по базовой цене $50 тысяч. Презентация машины состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе. Об этом накануне сообщила телекомпания CNN.

Ранее в Twitter глава Tesla Илон Маск сообщил о том, что церемония презентации машины, которую он назвал Cybertruck, состоится неподалеку от предприятия компании SpaceX, где производят ракеты.

По данным телекомпании, Маск считает, что электропикап будет превосходить самый популярный в США пикап Ford F-150 и даже сравнивал новинку с Porsche-
911. При этом CNN отмечает, что дизайн новинки может оказаться неожиданным.


Также сообщает, что Ford также работает над концепцией электропикапа и ранее эта компания распространяла рекламный видеоролик, запечатлевший пикап, тянущий несколько груженых вагонов, пишет korrespondent.net

Над созданием электропикапа работают и в корпорации General Motors, а компания Rivian уже представила свою модель электропикапа-внедорожника.

Напомним, в марте нынешнего года Илон Маск опубликовал фото будущего пикапа Tesla. Тогда изображение будущего электрического пикапа было спрятано на презентации кроссовера Tesla Model Y.
 
 
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Электропикап Tesla будет превосходить самый популярный в США пикап FordF-150, считает Илон Маск.
 
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