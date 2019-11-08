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Где находится самый большой памятник в мире? Причём, он не стоит, а лежит
Источник материала: СТВ
Очень необычный памятник есть в Беларуси, рассказали в одной из серий проекта
Андрей Анашенков, главный инженер РУП «Белаэрокосмогеодезия»:
Дуга Струве наряду с Великой Китайской стеной внесена в мировую «сокровищницу» ЮНЕСКО. Наша страна лидирует по количеству пунктов, включённых в список всемирного наследия – их пять.
Белорусские учёные внесли большой вклад в создание и сохранение Дуги. Её первые пункты закладывал геодезист Иосиф Ходзько. А сейчас наши специалисты помогают отыскивать её объекты в других странах — например, в Молдове.
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Очень необычный памятник есть в Беларуси, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Нестандартно уже, что он не стоит, а нашу территорию пересекает. ...
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