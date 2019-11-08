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Где находится самый большой памятник в мире? Причём, он не стоит, а лежит

09.11.2019 21:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Очень необычный памятник есть в Беларуси, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Нестандартно уже, что он не стоит, а нашу территорию пересекает.

Это – Дуга Струве. Самый большой в истории геодезический инструмент. Проще говоря, это меридиан, выложенный из отдельных пунктов, на территории 10 стран.

Где находится самый большой памятник в мире? Причём, он не стоит, а лежит

Андрей Анашенков, главный инженер РУП «Белаэрокосмогеодезия»:
Это – самый большой памятник на земле. 2.800 километров примерно протяжённостью. Процент сохранности центров на территории Беларуси достаточно высокий: из 31 пункта –19 сохранных. Причём большая часть из них – это оригинальные центры, заложенные в начале 1800-ых годов.

Дуга Струве наряду с Великой Китайской стеной внесена в мировую «сокровищницу» ЮНЕСКО. Наша страна лидирует по количеству пунктов, включённых в список всемирного наследия – их пять.

Где находится самый большой памятник в мире? Причём, он не стоит, а лежит

Сейчас мы находимся на одной из самых южных точек Дуги Струве в нашей стране – в Бездеже. Вот как выглядит тот самый куб, который геодезисты закладывали века назад.

Где находится самый большой памятник в мире? Причём, он не стоит, а лежит

Белорусские учёные внесли большой вклад в создание и сохранение Дуги. Её первые пункты закладывал геодезист Иосиф Ходзько. А сейчас наши специалисты помогают отыскивать её объекты в других странах — например, в Молдове.

Где находится самый большой памятник в мире? Причём, он не стоит, а лежит

Люди в материале: Андрей Анашенков
 
 
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Очень необычный памятник есть в Беларуси, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Нестандартно уже, что он не стоит, а нашу территорию пересекает. ...
 
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