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Хоккейная сборная U-17 победила латышей на турнире «Кубок Президентского спортивного клуба»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею U-17 одержала первую победу в рамках международного турнира «Кубок Президентского спортивного клуба», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 9 ноября подопечные Дмитрия Шульги сражались с соперниками из Латвии.
Счет открыли хозяева льда, однако в концовке первого периода латыши сравняли – 1:1. В начале второй двадцатиминутки белорусы снова вышли вперед. И больше цифры на табло – 2:1 – не менялись. Несмотря на то, что на льду малой арены пока сражаются юные спортсмены, зрительский интерес к этому турниру есть.
Эйнарс Семанис, Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Республике Беларусь:
Победитель тринадцатого международного турнира «Кубок Президентского спортивного клуба» определится уже 10 ноября. На данный момент в турнирной таблице лидирует сборная России. 8 ноября подопечные Владимира Филатова начали с уверенной победы над хоккеистами из Латвии – 6:1. Сегодня россияне разгромили словаков – 7:0. 10 ноября лидеры таблицы встретятся с хозяевами льда. Начало матча – в 16.30.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею U-17 одержала первую победу в рамках международного турнира «Кубок Президентского спортивного клуба», сообщили в...
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