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Хоккейная сборная U-17 победила латышей на турнире «Кубок Президентского спортивного клуба»

09.11.2019 21:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею U-17 одержала первую победу в рамках международного турнира «Кубок Президентского спортивного клуба»,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». 9 ноября подопечные Дмитрия Шульги сражались с соперниками из Латвии.

Хоккейная сборная U-17 победила латышей на турнире «Кубок Президентского спортивного клуба»

Счет открыли хозяева льда, однако в концовке первого периода латыши сравняли – 1:1. В начале второй двадцатиминутки белорусы снова вышли вперед. И больше цифры на табло – 2:1 – не менялись. Несмотря на то, что на льду малой арены пока сражаются юные спортсмены, зрительский интерес к этому турниру есть.

Хоккейная сборная U-17 победила латышей на турнире «Кубок Президентского спортивного клуба»

Эйнарс Семанис, Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Республике Беларусь:
Я думаю, что такие турниры, особенно если мы говорим о соседних странах, очень важны, чтобы наши юношеские команды смогли встретиться, проверить свои силы и готовиться к дальнейшей карьере. Но этот матч особенный, потому что в 2021 году мы ждем чемпионат мира по хоккею, который мы организовываем вместе – Латвия и Беларусь.

Хоккейная сборная U-17 победила латышей на турнире «Кубок Президентского спортивного клуба»

Победитель тринадцатого международного турнира «Кубок Президентского спортивного клуба» определится уже 10 ноября. На данный момент в турнирной таблице лидирует сборная России. 8 ноября подопечные Владимира Филатова начали с уверенной победы над хоккеистами из Латвии – 6:1. Сегодня россияне разгромили словаков – 7:0. 10 ноября лидеры таблицы встретятся с хозяевами льда. Начало матча – в 16.30.

Люди в материале: Эйнарс Семанис
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею U-17 одержала первую победу в рамках международного турнира «Кубок Президентского спортивного клуба»,  сообщили в...
 
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