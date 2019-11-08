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Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Солигорского райисполкома.

09.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


25 октября 2019 14:18 870

Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Солигорского райисполкома.

Автор: Эдуард Кидяев.

26 октября 2019 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Терлецкий Дмитрий Васильевич. Об этом сообщает официальный сайт райисполкома.

Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Солигорского райисполкома.

Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 — 06 — 80

Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Солигорского райисполкома.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта Солигорского РИК.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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25 октября 2019 14:18 870 Прямую телефонную линию проведет заместитель...
 
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