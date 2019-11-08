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Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Солигорского райисполкома.
09.11.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
25 октября 2019 14:18 870
Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Солигорского райисполкома.
26 октября 2019 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Терлецкий Дмитрий Васильевич. Об этом сообщает официальный сайт райисполкома.
Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 — 06 — 80
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта
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25 октября 2019 14:18 870 Прямую телефонную линию проведет заместитель...
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