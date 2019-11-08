ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На трассе Р23 в Слуцком районе насмерть сбили пешехода

09.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

На трассе Р23 в Слуцком районе насмерть сбили пешехода

На 67-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи, вблизи деревни Белая лужа Слуцкого района, произошёл смертельный наезд на пешехода. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.

ДТП произошло около 19:00 вне пешеходного перехода. Удар пришёлся в левую часть автомобиля Citroen Xsara, тело лежало на газоне разделительной полосы между встречными потоками. По предварительной информации, погибший - житель одной из близлежащих деревень.

Официальной информации о происшествии пока нет.

На трассе Р23 в Слуцком районе насмерть сбили пешехода

Двенадцать дней назад 33-летняя женщина-пешеход погибла на дороге в деревне Подлипцы Слуцкого района. Пешеход не была обозначена светоотражащими элементами.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 67-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи, вблизи деревни Белая лужа Слуцкого района, произошёл смертельный наезд на пешехода. Об этом сайту SlutskGorod сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Солигорского райисполкома.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика