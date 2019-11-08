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На трассе Р23 в Слуцком районе насмерть сбили пешехода
09.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На 67-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи, вблизи деревни Белая лужа Слуцкого района, произошёл смертельный наезд на пешехода. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.
ДТП произошло около 19:00 вне пешеходного перехода. Удар пришёлся в левую часть автомобиля Citroen Xsara, тело лежало на газоне разделительной полосы между встречными потоками. По предварительной информации, погибший - житель одной из близлежащих деревень.
Официальной информации о происшествии пока нет.
Двенадцать дней назад 33-летняя женщина-пешеход
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На 67-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи, вблизи деревни Белая лужа Слуцкого района, произошёл смертельный наезд на пешехода. Об этом сайту SlutskGorod сообщили...
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