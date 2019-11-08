На трассе Р23 в Слуцком районе насмерть сбили пешехода

Источник материала: Слуцк Город





На 67-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи, вблизи деревни Белая лужа Слуцкого района, произошёл смертельный наезд на пешехода. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.

ДТП произошло около 19:00 вне пешеходного перехода. Удар пришёлся в левую часть автомобиля Citroen Xsara, тело лежало на газоне разделительной полосы между встречными потоками. По предварительной информации, погибший - житель одной из близлежащих деревень.

Официальной информации о происшествии пока нет.





Двенадцать дней назад 33-летняя женщина-пешеход погибла на дороге в деревне Подлипцы Слуцкого района. Пешеход не была обозначена светоотражащими элементами.



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