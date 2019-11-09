Старинные жернова, фольклорные песни и фестиваль рушника. В Одельске отгремел «Праздник мельников»

Источник материала: Вороновская газета





В этом году торжество прошло с особым размахом, ведь одельская земля радушно принимала гостей сразу на трех мероприятиях: празднике мельников, VІІ районном фестивале фольклора и первом фестивале рушника. Участники окунулись в настоящий культурный концентрат и смогли оказаться в центре фольклорного вихря.





В этом году «Праздник мельников» отгуляли уже в шестой раз. В 2002-м в агрогородке дожила свой век последняя мельница на территории населенного пункта. В честь нее и справили в день Святого Мартина, заступника всех мельников, первый праздник. Первый блин был отнюдь не комом, поэтому торжество решили утвердить на постоянной основе.









По доброй традиции «Праздник мельников» открыло театрализованное шествие коллективов любительского творчества Гродненского района. Народные костюмы, яркие головные уборы и разноцветные ленты – все это слилось в красочную фольклорную реку. Изюминкой стал 12-метровый рушник, в создании которого участвовали представители населенных пунктов Гродненского района. Каждый из них отразил национальные элементы, характерные именно для их малой родины.













Чтобы попасть на праздник, нужно было пройти «таможню». Пропускным «документом» был вовсе не паспорт, а частушка, песня, стихотворение или оригинальный анекдот. Сразу после пересечения «границы» рядом с Центром культуры гостей встречал главный символ фестиваля – старинные жернова, датирующиеся 1893 годом. Они остались от старой мельницы и ждали своего часа.









На этой же площадке раскинулись тематические подворья, посвященные традициям белорусской свадьбы. Фольклорные коллективы учреждений культуры подготовили оригинальные программы в различных номинациях. Как известно, рушник на церемонии бракосочетания – один из главных атрибутов. Так что на подворьях можно было увидеть невероятную палитру рушников и постилок, характерных для края над Неманом, познакомиться с их особенностями. Погрузиться в атмосферу народных традиций гости могли, сев за ткацкий станок и создав традиционный пояс. Также вышивали рушники, принимали участие в акции «Намалюем рушнік бабулі разам». Приятный бонус – мастер-классы по народным танцам.





– Белорусская свадьба – очень колоритный обряд. В каждой местности он обрастает своими традициями. Поэтому в этом году темой районного фестиваля фольклора «Вяртанне да вытокаў» стала именно свадьба. Наряду с рушниками на подворьях представили венки невест. Кроме этого участники привезли традиционные угощения и старинные фото со свадеб, – рассказала ведущий методист по фольклору и нематериальному культурному наследию Гродненского районного культурно-информационного центра Наталья Романович.

«Праздник мельников» запомнился и конкурсом на самого сильного одельчанина. Претенденты, чтобы показать свою силу, строили мельницы, бегали с коромыслом, носили большие бревна, а также пилили древесину на скорость. Было действительно зрелищно и весело!





Уникальным пунктом программы стала презентация проектов, приуроченных к Году малой родины и 75-летию образования Гродненской области. Гостям показали карту с «Азбукой белорусского орнамента» и 3D-карту Гродненского района, где отмечены основные брендовые мероприятия, достопримечательности и архитектурные памятники Гродненского района.

Заглянули на брендовый праздник в Одельск и гости из Польши. Они путешествуют по области в рамках трансграничного проекта «Шляхам Тызенгауза».

– Мы приехали из Сокулки – партнерского города вашего областного центра. В рамках проекта «Шляхам Тызенгауза» узнали об этом замечательном «Празднике мельников». Наши дети с удовольствием сели рисовать рушники, прошлись по подворьям, угостились традиционными блюдами. Мы под большим впечатлением, – рассказала Богуслава Щербинская, преподаватель одной из школ Сокулки.





В день праздника Одельск был особенно роскошным, но и в обычное время здесь есть на что посмотреть. История населенного пункта насчитывает 528 лет, и за эти годы он собрал немало традиций наших предков. Здесь сохранилась коллекция деревянных окарин, кстати, единственная в Европе. А в Одельском центре культуры и народного творчества создана музейная комната местного народного мастера Марьяна Скромблевича, где собрано около двухсот экспонатов. В основном это необычные музыкальные инструменты ручной работы из разных пород деревьев – клена, сосны, акации, ясеня и даже индийского бамбука. Жемчужна коллекции – дудка из янтарного дерева, которому более трехсот лет!





Завершились гулянья праздничной дискотекой с символическим названием «Танцы да апошняга музыкі». А их в Одельске собралось немало.





































Вероника КОЗЛОВСКАЯ

Фото: Яна ХВЕДЧИНА https://grodnonews.by/